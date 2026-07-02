Европейский союз намерен усилить санкционное давление на Россию после очередной массированной атаки на Киев. Новый пакет ограничений предложат в отношении организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Европейский союз готовит новый пакет санкций против России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после ночного российского удара по Киеву.

По ее словам, новые ограничения предлагается ввести в отношении организаций, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

«Одного осуждения недостаточно, чтобы остановить атаки на Киев. Этого можно добиться только благодаря продолжительной военной поддержке Украины и усилению давления на Москву», — заявила Каллас.

По словам главы европейской дипломатии, чем интенсивнее Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению, тем жестче должен быть ответ Европейского союза.

Для вступления нового пакета санкций в силу его должны единогласно поддержать все государства — члены ЕС.

Предложение прозвучало после массированной комбинированной атаки на Киев в ночь на четверг. По данным украинских властей, погибли не менее 13 человек, еще 86 получили ранения. Украинские СМИ называют этот удар одним из самых масштабных с начала полномасштабной войны.

Таким образом, речь пока идет не о введенных санкциях, а о предложении, которое еще предстоит рассмотреть и согласовать странам Европейского союза.

Каллас также сообщила, что сотрудники дипломатических представительств ЕС, работающие в Киеве, в результате ночной атаки не пострадали.