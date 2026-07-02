Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС готовит новые санкции против России. Что стало поводом 0 68

В мире
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кая Каллас

Европейский союз намерен усилить санкционное давление на Россию после очередной массированной атаки на Киев. Новый пакет ограничений предложат в отношении организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Европейский союз готовит новый пакет санкций против России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после ночного российского удара по Киеву.

По ее словам, новые ограничения предлагается ввести в отношении организаций, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

«Одного осуждения недостаточно, чтобы остановить атаки на Киев. Этого можно добиться только благодаря продолжительной военной поддержке Украины и усилению давления на Москву», — заявила Каллас.

По словам главы европейской дипломатии, чем интенсивнее Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению, тем жестче должен быть ответ Европейского союза.

Для вступления нового пакета санкций в силу его должны единогласно поддержать все государства — члены ЕС.

Предложение прозвучало после массированной комбинированной атаки на Киев в ночь на четверг. По данным украинских властей, погибли не менее 13 человек, еще 86 получили ранения. Украинские СМИ называют этот удар одним из самых масштабных с начала полномасштабной войны.

Таким образом, речь пока идет не о введенных санкциях, а о предложении, которое еще предстоит рассмотреть и согласовать странам Европейского союза.

Каллас также сообщила, что сотрудники дипломатических представительств ЕС, работающие в Киеве, в результате ночной атаки не пострадали.

×
Читайте нас также:
#Украина #санкции #дипломатия #Киев #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Северный поток
Изображение к статье: Заправочный пистолет
Изображение к статье: землетрясение в Венесуэле
Изображение к статье: пассажиры в аэропорту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: мужчина заправляет авто
Бизнес
Изображение к статье: Почему хозяйки не спешат выливать маринад от маслин
Еда и рецепты
Изображение к статье: Уход за помидорами в жаркую погоду для увеличения урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Как улучшить вкус гречневой каши: простая хитрость, о которой многие не догадываются
Еда и рецепты
Изображение к статье: Māris Zviedris
Политика
3
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: мужчина заправляет авто
Бизнес
Изображение к статье: Почему хозяйки не спешат выливать маринад от маслин
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео