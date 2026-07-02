Министр экономики и промышленности Эстонии Эркки Келдо и министр экономики Латвии Викторс Валайнис в четверг на бизнес-форуме в Таллинне подписали меморандум о сотрудничестве между двумя странами, цель которого – укрепить надежность снабжения, углубить совместную деятельность в области развития стратегических запасов и повысить готовность к кризисным ситуациям.

Центральное место в соглашении занимает укрепление сотрудничества между организациями, управляющими стратегическими запасами стран, – Центром запасов Эстонии (AS Eesti Varude Keskus) и латвийским государственным предприятием Possessor, – а также планирование совместной деятельности на ближайшие годы.

По словам министра экономики и промышленности Эркки Келдо, меморандум основан на общем понимании того, что Эстония и Латвия находятся в общем геополитическом пространстве угроз: в случае масштабного кризиса передвижение людей, товарообмен и влияние на цепочки поставок не ограничиваются государственными границами.

"Организация совместных закупок, планирование запасов и региональное сотрудничество позволяют нам экономить деньги налогоплательщиков и улучшать позиции на переговорах с крупными поставщиками. Уже сегодня многие жизненно важные услуги и критическая инфраструктура наших стран тесно связаны между собой. Хорошим примером является региональная энергетическая безопасность и хранение природного газа в Латвии, что служит интересам всего региона. В случае перебоев с поставками природного газа Эстония может внести свой вклад благодаря инфраструктуре для приема СПГ, построенной в порту Пакринеэме", – сказал Келдо.

Он добавил, что крайне важно взаимно согласовывать кризисные планы и унифицировать инструкции для населения, чтобы люди, предприятия и поставщики жизненно важных услуг могли осознанно действовать в чрезвычайной ситуации независимо от того, по какую сторону границы они в данный момент находятся.

Министр экономики Латвии Викторс Валайнис сказал, что подписанный сегодня меморандум является конкретным шагом по укреплению устойчивости Латвии и Эстонии к сбоям в цепочках поставок и кризисным ситуациям. "Более тесное сотрудничество в области стратегических резервов и поставок топлива означает, что мы сможем положиться друг на друга именно тогда, когда это будет нужнее всего. Это инвестиция в безопасность и экономическую стабильность обеих стран", – отметил он.

План действий в качестве конкретных проектов сотрудничества предусматривает, в частности, трансграничное хранение и использование запасов топлива во время кризисов, обмен информацией о заправочных станциях, оснащенных резервными генераторами, обмен передовым опытом в обеспечении надежности поставок товаров первой необходимости, анализ возможностей сотрудничества в области продовольственных запасов, а также формирование общих позиций в политике Европейского союза в отношении запасов.