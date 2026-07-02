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Европа может встретить зиму с минимальными запасами газа 0 54

В мире
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Танкер газовоз

Европа может столкнуться с серьезными трудностями в предстоящем отопительном сезоне из-за рекордно низких запасов природного газа. По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к октябрю европейские подземные газовые хранилища будут заполнены лишь на 76% - это самый низкий показатель за последние 15 лет.

Эксперты отмечают, что сезон закачки газа страны ЕС начали с заполненностью хранилищ всего на 28%. Сейчас этот показатель составляет около 48%, что существенно ниже средних значений для данного времени года.

Одной из главных причин ухудшения ситуации называют нестабильность на мировом энергетическом рынке, вызванную конфликтом вокруг Ирана. Боевые действия привели к перебоям в работе Ормузского пролива - ключевого маршрута, через который проходит около 20% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, объемы производства газа сократили Катар и Объединенные Арабские Эмираты, что ограничило поставки топлива в Европу.

После резкого скачка стоимость газа временно снизилась на фоне сообщений о возможном перемирии между США и Ираном. Однако это сделало европейский рынок менее привлекательным для поставщиков американского СПГ, которые начали переориентировать поставки в другие регионы, где цены остаются выше.

Несмотря на тревожные прогнозы, в Европейской комиссии заявляют, что текущий уровень запасов пока не представляет непосредственной угрозы энергетической безопасности. Вместе с тем аналитики предупреждают, что при холодной зиме или новых перебоях с поставками ситуация может привести к существенному росту цен как для промышленности, так и для бытовых потребителей.

На фоне этих рисков европейские страны продолжают искать дополнительные источники поставок и ускоряют подготовку к зимнему сезону, стремясь минимизировать возможные последствия дефицита газа.

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#Иран #США #газ #цены #кризис #Европа #энергетика #безопасность #запасы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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