В ночь на четверг Киев подвергся комбинированной атаке российских ракет и беспилотников. По последним данным, погибли не менее восьми человек, еще 34 получили ранения. В разных районах города повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

По информации городских властей, после ночного удара в Киеве зафиксированы разрушения как минимум в 28 местах.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что повреждения получили прежде всего жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. На местах продолжают работать спасательные службы, поэтому число пострадавших может измениться.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере восемь человек, еще 34 получили ранения.

Ночная атака произошла после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Россией масштабного удара.

Накануне Зеленский досрочно завершил визит в Дублин и вернулся в Украину. По его словам, причиной стало сообщение украинской разведки о готовящейся массированной атаке.

Комбинированные удары с использованием ракет и беспилотников остаются одной из основных тактик российских атак по украинским городам. Одновременное применение разных типов вооружения усложняет работу систем противовоздушной обороны и экстренных служб.

Спасательные работы в Киеве продолжаются, а власти продолжают уточнять информацию о последствиях ночной атаки.