ЕС обеспечит беспошлинный доступ на свой рынок для 80% армянского экспорта, в том числе товаров, на которые наложила ограничения Россия, объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Ереване.

Евросоюз отменяет пошлины на 80% товаров, экспортируемых из Армении. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг, 2 июля. Встреча проходила с участием еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

По словам фон дер Ляйен, результаты недавних парламентских выборов в Армении "показали силу демократии" в этой стране. "Армянский народ выбрал реформы и более тесное партнерство с ЕС", - заявила председательница ЕК.

"Ни одна страна не должна подвергаться давлению за ее суверенный выбор, - продолжила Урсула фон дер Ляйен. - Именно поэтому ЕС оказывает Еревану поддержку на сумму 52 млн евро и предлагает беспошлинный доступ на рынок ЕС для 80% армянского экспорта. Армения может рассчитывать на нас".

Как следует из пресс-релиза ЕК, от таможенных пошлин будут освобождены и товары из отраслей, попавших под российские ограничения. В частности, послабления ЕС будут распространяться на 99% армянских свежих фруктов и более 91% напитков и алкогольной продукции.

Финансовая помощь Армении от ЕС

О выделении Евросоюзом Армении 52 млн евро было объявлено в начале июня. В течение двух недель после этого ЕС перечислил Еревану 34 млн евро. Ожидается, что оставшиеся 18 млн евро будут выделены в ближайшее время. Благодаря этому общий объем финансовой помощи Армении со стороны ЕС составит 288 млн евро.

По оценке Еврокомиссии, "Армения показала себя как оплот стабильности и демократической устойчивости в южно-кавказском регионе". "В этом контексте ЕС приветствует исторический прогресс на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, а также продолжающуюся нормализацию отношений с Турцией", - говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.

Результаты парламентских выборов в Армении и "развод" с Россией

Согласно окончательным результатам парламентских выборов в Армении, в парламент страны прошли только три политические силы: партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", а также две пророссийские партии - "Сильная Армения" и блок "Армения".

В преддверии дня голосования ЕС обвинил Россию в попытках вмешательства в армянские выборы, а в самой Армении завели дела о госизмене в отношении пророссийских политиков.

Ранее, 5 мая, в армянской столице прошел первый в истории саммит ЕС - Армения. После этого президент РФ Владимир Путин предложил Армении "интеллигентный развод", что в Ереване восприняли как ультиматум.

За последние недели Россия ввела целый ряд запретительных мер в отношении армянского экспорта. Под ограничения попали, в частности, косточковые фрукты и виноград, рыба, цветы, минеральная вода, коньяк, вина и некоторые другие товары. Власти Армении и наблюдатели связали действия Москвы не только с санитарными претензиями, но и с резким ухудшением отношений на фоне курса премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сближение с ЕС и США.