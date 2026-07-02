Федеральная прокуратура Германии пришла к выводу, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году был организован по приказу государственных органов Украины.

По данным прокуратуры, Сергей К. - первый арестованный по этому делу - в 2022 году был "офицером украинской армии". После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года он и "другие военнослужащие" по приказу украинских государственных органов разработали план разрушения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" , проходящих по дну Балтийского моря из России в Германию. "Это должно было полностью остановить поставки газа по этим трубопроводам и лишить Россию возможности использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий", - говорится в заявлении прокуратуры.

Улики против украинца Сергея К.

По делу о подрыве "Северных потоков" проходили в общей сложности семь подозреваемых. Один из них, однако, за время следствия погиб на войне в Украине. Сергей К. был задержан летом 2025 года во время отпуска в Италии. Сейчас он находится в камере предварительного заключения в Гамбурге.

В заявлении федеральной прокуратуры указано, что у следствия имеется "достаточно оснований" подозревать Сергея К. в соучастии в военном преступлении - нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ, разрушении строительных объектов, а также в нарушении работы общественных предприятий.

По сведениям телеканала ARD, а также газет Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, доказательства, собранные следствием против украинца, очень веские. Судя по всему, мужчина звонил своим родственникам из камеры предварительного заключения в Италии и в ходе этого разговора говорил о своей причастности к подрывам.

Взрывы на "Северных потоках"

Три из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину.

Одна из нитей СП-2 уцелела. После инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к ним США и Великобританию.

Тем временем в мае 2026 года немецкая компания Sefe - бывшая дочерняя фирма "Газпрома" - сообщила, что газовую теплоэлектростанцию, которая обслуживала газопровод "Северный поток", в рамках гуманитарной помощи передадут Украине на условиях самовывоза.