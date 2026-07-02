В Мюнстерском университете открыли новый факультет - исламской теологии. Он был образован на базе научного центра. Событие знаковое не только для Германии, но и Европы в целом.

В среду, 1 июля, в Мюнстерском университете открылся новый факультет - исламской теологии. Он стал первым подобным факультетом в государственном университете не только Германии, но и всей Западной Европы.

"Исторически Мюнстер славится сильной богословской школой", - сообщили DW в университете. Теперь здесь впервые под одной крышей объединяются представители двух христианских конфессий и специалисты по исламскому богословию. Таким образом, в Мюнстере открылся первый факультет исламского богословия при государственном университете в Европе. Факультет исламского богословия уже некоторое время существует в Сараево, он не интегрирован в структуру государственного университета.

Деканом нового факультета в Германии стал руководитель Центра исламской теологии Мюнстерского университета, австрийский социолог и преподаватель религиоведения Муханад Коршид. В Мюнстерском университете он работает уже 15 лет. "У меня есть возможность принять участие в уникальной истории", - заявил Коршид в интервью DW. 54-летний декан говорит и о большой ответственности: "Мы хотим воспользоваться этой уникальной возможностью и выступить в защиту открытого просвещенного ислама".

Работа факультета пока ведется в старом здании, где на протяжении последних лет располагался центр. В 2021 году на территории университета в Мюнстере началось строительство "Кампуса религий". Открытие должно состояться в 2027 году. Под одной крышей нового университетского здания разместятся факультеты католической, протестантской, исламской теологии и религиоведения.

Преобразование программы в полноценный факультет повышает статус исламского богословия в университете и имеет важное значение для академической политики. Новый статус дает факультету право присуждать научные степени, формировать собственный круг исследователей и играть более заметную роль в научном сообществе. Кроме того, это упрощает привлечение внешнего финансирования для проведения научных исследований.

Исламское религиозное образование - востребованная специальность

В 2012 году в центре исламского богословия было всего 15 студентов и трое сотрудников. В будущем декан нового факультета ожидает увеличения числа студентов до более чем 500 человек. Уже сейчас здесь работают восемь профессоров и свыше 50 сотрудников. Декан не беспокоится о спросе на учебные места, поскольку по всей Германии происходит процесс внедрения исламского религиозного образования в государственных школах. Только в земле Северный Рейн-Вестфалия для этого требуется до 3000 учителей, тогда как на данный момент их насчитывается лишь около 330. Это открывает реальные карьерные перспективы для будущих выпускников нового факультета.

С 2027 года планируется открытие магистерской программы по специальности "Ислам и социальная работа". Выпускники с такой специализацией будут востребованы в социальной сфере - в работе с молодежью, по уходу за больными и пожилыми людьми, уверен ученый. Декан факультета делает ставку на научный и современный подход к Корану, межрелигиозный диалог и ислам, открытый миру.

24 сентября пройдет торжественное мероприятие, посвященное открытию факультета. Ключевую роль в создании нового факультета сыграла немецкий политик Аннетте Шаван (Annette Schavan), занимавшая пост федерального министра образования с 2005 по 2013 год. Открытие факультета исламской теологии означает "укрепление академической теологии в целом", написала она в середине июня на сайте кельнской радиостанции Domradio. "Он получит признание во всей Европе", - уверена политик от ХДС.