Сегодня вечером Землю накроет магнитная буря. После мощной вспышки на Солнце, которая случилась вчера ночью, к нам летит магнитный всплеск. По расчетам ученых, он достигнет Земли в 21:00 2 июля. Воздействие будет длиться около 4 часов — до 00:00 3 июля.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что группы пятен на Солнце «плющит довольно сильно», светило проявляет повышенную активность. Вспышка балла X произошла вчера ночью, но, несмотря на ее силу, буря ожидается весьма умеренной по силе.

В этот раз взрыв произошел не в области 4478 — крупнейшей для этого года, куда направлено все внимание ученых, а в соседнем активном центре 4479. А та область продолжает «копить силы».

Кстати, пока по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии на июль далее сильных магнитных бурь не обещано.

А что же нам с вами делать сейчас?

«Поскольку магнитная буря среднего уровня начнется уже через несколько часов, чувствительные люди могут начать профилактические мероприятия, — советует кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.— Хорошо было бы пропустить ужин или сделать его облегченным для разгрузки. Не забудьте принять на ночь свои обычные лекарства. Лучше всего, сегодня лечь спать как можно раньше, чтобы встретить магнитную бурю во сне. Это самая оптимальная их профилактика».