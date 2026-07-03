Присоединиться к системе ядерного сдерживания НАТО хочет Литва, заявил президент страны Гитанас Науседа в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьером Эстонии Кристеном Михалом и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

По словам Науседы, его правительство инициировало внесение изменений в Конституцию Литвы, которые позволили бы "поддерживать меры НАТО в области коллективного ядерного сдерживания и участвовать в них". При этом Науседа отметил, что усилия Вильнюса "не имеют ничего общего с агрессивными действиями или провокацией эскалации". Он подчеркнул, что пока у Литвы нет непосредственных планов размещения ядерного оружия на своей территории. Мерц заявил, что он "не только не собирается критиковать это решение, но и с уважением принимает к сведению, что Литва и в этом отношении готова защищать свою страну и, следовательно, территорию НАТО".

Намерение внести поправки в Конституцию Литвы демонстрирует, "насколько серьезно в этой стране воспринимается угроза со стороны России", указал канцлер ФРГ.