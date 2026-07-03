Италия присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность по поводу планов Евросоюза ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом Politico сообщили три дипломата ЕС, осведомлённые о ходе обсуждений.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила включить в 21-й пакет санкций запрет на въезд в ЕС для Кирилла, который неоднократно одобрял и оправдывал полномасштабное вторжение в Украину.

Однако Болгария выступила против инициативы, а Италия заявила о своих возражениях — в дипломатической практике такой шаг означает, что у страны остаются вопросы, требующие урегулирования, однако речь не идет о наложении вето. Как рассказал один из собеседников, позиция Рима связана с подходом Ватикана, который выступает против введения санкций в отношении главы христианской конфессии.

Разногласия вокруг патриарха Кирилла — не единственный спорный вопрос при обсуждении 21-го пакета санкций.

По словам дипломатов ЕС, возражения вызвало и другое предложение — заморозить пересмотр потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $44 за баррель. Пересмотр должен был пройти в середине июля, но Греция, Мальта и Кипр, чьи судоходные компании активно работают с российскими судами, выступили против. Ранее Афины и Валлетта уже добились приостановки инициативы о запрете на предоставление морских услуг российским кораблям.

Ещё одним предметом разногласий стал предлагаемый запрет на въезд в ЕС для бывших российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины. По данным дипломатов, обеспокоенность по этому поводу выразили Франция и Италия, сообщает The Moscow Times.