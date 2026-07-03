Через несколько дней после своего 76-летия, Светлана Крючкова выступила с Московским оркестром русской народной музыки им.Некрасова в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Актриса читала стихи.

Журналисты рассказали, что за кулисами Светлану Крючкову поддерживал под руку дирижер Евгений Волчков. Присутствующие отметили, что Светлана Николаевна похудела и несколько осунулась.

Поскольку актриса не скрывает, что много лет боролась с онкологией, её вид встревожил поклонников, даже несмотря на то, что, как и всегда после концерта, Светлана Николаевна была в приподнятом настроении.

Своим красивым, выразительным голосом она читала стихи любимых поэтов.

Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Пушкин, Бродский, Самойлов, Мандельштам, Окуджава, Цветаева, Ахматова, Шпаликов…

Светлана Крючкова не первый раз выступает с Московским оркестром русской народной музыки. В январе проходил их концерт в Москве. Зал прекрасно встречал.

29 июня прошел поэтический вечер «Два века русской поэзии» на Основной сцена БДТ. Народной артистке РСФСР аккомпанировал на гитаре её младший сын Александр. В последнее время мать и сын часто выходят на сцену вместе. Актриса чувствует поддержку родного человека. Она не одинока. Старший сын Дмитрий много лет вместе с семьей живет во Франции. Он редко приезжает в Россию.

В марте прошел творческий вечер Светланы Николаевны, посвященный её полувековому служению легендарному БДТ. Вечер продолжался 4 часа. Несмотря на проблемы со здоровьем, она этот марафон выдержала.

Светлана Николаевна не раз рассказывала, как её любимый кот «заставил» её обратиться к врачам и пройти обследование, в результате которого ей диагностировали опухоль. Кот ложился на больное место. Когда врачи говорили - «ничего страшного», кот, как лучший диагност, точно определил недуг. Оказалась опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров, - рассказывала Крючкова. В Германии ей сделали операцию.

Когда нашли опухоль в легких, первым делом актриса написала завещание: «После смерти часто появляются какие-то родственники, начинается дележка. У меня нет бриллиантов, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям». И ещё вместе со своей массажисткой актриса выбрала платье для погребения. И даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае её смерти. Актриса понимала, что в её ситуации можно надеяться только на чудо. «Иногда находит такое настроение, что хочется повернуться лицом к стенке, закрыть глаза и сказать: всё, я устала, больше не хочу. Но в этот момент я думаю о том, что будут делать без меня мои дети и мои внуки. Я их поддержка...», - говорит актриса.