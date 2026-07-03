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Караул, Испания легализует 1,3 миллиона иммигрантов - они же могут приехать к нам! 5 451

В мире
Дата публикации: 03.07.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: судно с беженцами

Правительство Испании приняло решение легализовать 1,3 миллиона иммигрантов, которые находятся в стране нелегально. Это реальная угроза и для Латвии, с тревогой признают в интервью «360 Ziņas» наши депутаты Европарламента. Легализованные Испанией африканцы и иммигранты из мусульманских стран смогут свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне, в том числе приезжать в Латвию.

Изнасилования, убийства и участие в сетях организованной преступности — именно такие опасности, вызванные иммиграцией, всё чаще упоминают депутаты Европейского парламента. За последние месяцы евродепутаты проголосовали за конкретные меры, чтобы в ближайшее время ограничить не только нелегальную иммиграцию, но и иммигрантов из третьих стран, ищущих экономического благополучия. Однако решение Испании легализовать столь большое число иммигрантов — уже 1,3 миллиона — вызывает серьёзные опасения, признал в интервью «360 Ziņas» депутат Европарламента от Словакии Милан Мазурек: «Мы ничего о них не знаем. Не знаем их криминального прошлого. Не знаем, представляют ли они угрозу безопасности. Если хотя бы 1% из них можно считать опасными, это катастрофа для Европейского союза. Испанию нужно исключить из Шенгенской зоны. Иного способа защитить себя у нас нет. Но я боюсь, что Испанию не накажут, потому что Европейская комиссия у нас беззубая».

Латвийские евродепутаты также называют решение Испании легализовать мигрантов фарсом и большой бедой. Депутат Европарламента Вилис Криштопанс выражает своё возмущение: «На мой взгляд, это катастрофа! Премьер-министр Испании Санчес хочет легализовать их всех, чтобы они стали его потенциальными избирателями. Это в Европейском союзе — легализовать один миллион людей неопределённого происхождения, разных вероисповеданий, разных культур, из которых большая часть — потенциальные преступники. Это означает, что и в Латвию кто-то из них попадёт. Это большая беда для нормальных семей, нормальных людей, трудолюбивых людей».

С этим мнением согласна и депутат Европарламента Инесе Вайдере: «Очень неправильный и опасный шаг. Такие страны, как Испания, если они хотят легализовать, тогда должны были бы платить остальным, потому что это может повлиять и на социальные рынки других стран, и на работу правоохранительных органов. Нужна гораздо более жёсткая миграционная политика и более строгие правила для тех, кто пересекает границу нелегально. А не так, что ты счастливо проник и с тобой тут будут нянчиться. Нет».

Депутат Европарламента Рихард Колс считает, что Испания ставит под угрозу всю Европу: «Это действие правительства Испании — не только саботаж миграционной политики, но и угроза Шенгенской зоне в целом. Если бы я был их соседней страной, например Францией, я бы восстановил пограничный контроль. Со стороны Санчеса это довольно тонко придумано, потому что это испанский вид на жительство, и он скажет: ой, нет, мы же только для себя. Весь этот миллион останется в Испании. Простите, я не наивен. Это фарс!»

Тем временем автор идеи легализации, премьер-министр Испании Педро Санчес, защищает легализацию мигрантов как важную для экономики Испании: «Без иммиграции Испания в течение следующих 50 лет потеряла бы 22% своего валового внутреннего продукта. С точки зрения предпринимательства и рынка труда это означало бы, например, что были бы вынуждены закрыться 90 000 баров. Ответственная политика не ограничивается только моментом, когда люди уже прибыли. Поэтому мы реализуем стратегию мобильности рабочей силы».

Кроме того, правительство обещает обеспечить языковые курсы, чтобы способствовать интеграции мигрантов, однако опыт других европейских стран показывает, что усилия по интеграции в большинстве случаев провалились.

Милан Мазурек отмечает: «Больше невозможно чувствовать себя в безопасности. Особенно женщинам. Мигранты даже создали в городах зоны, куда боятся заходить даже полицейские. Мы видим последствия, особенно в росте преступности. На людей нападают, убивают, насилуют. Мы должны говорить об этом открыто».

Чтобы претендовать на легализацию в Испании, иммигранту нужно будет доказать отсутствие судимости и то, что до 1 января этого года он находился в Испании не менее пяти месяцев подряд.

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#Испания #Европарламент #преступность #безопасность #интеграция #экономика #мигранты #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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