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Любимая певица Владимира Путина временно уходит со сцены. Что случилось? 0 125

В мире
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Нетребко
ФОТО: Instagram

Оперная певица Анна Нетребко заявила, что ее ресурсы "абсолютно истощены". Она отменила свое выступление в опере "Трубадур" в Испании.

Российско-австрийская оперная певица Анна Нетребко объявила о вынужденной паузе. 54-летняя артистка должна была выступать в Мадриде, но по состоянию здоровья была вынуждена отказаться от партии в опере "Трубадур" в театре Реаль. Врачи прописали оперной певице перерыв.

Шесть концертов, шесть стран

В своих соцсетях Анна Нетребко написала, что шесть стран и шесть концертов с большой и довольно трудной программой при температуре более 30 градусов более двух недель "абсолютно истощили" ее ресурсы. Певица уточнила: чтобы не нанести вред своему здоровью и голосу, она вынуждена отказаться от выступления в опере "Трубадур". В ней Анна Нетребко исполняет партию Леоноры.

После медицинского обследования Анне Нетребко было предписано соблюдать "полный физический и голосовой покой в течение ближайших недель", рассказывает "Немецкая волна".

Как известно, журналисты часто называют её «любимой певицей» президента России Владимира Путина. СМИ нередко связывали её имя с яркой политической и культурной поддержкой руководства РФ, хотя в последние годы она живет и строит свою карьеру в Европе.

Анна Нетребко приезжала и в Латвию. Одно из самых ярких ее выступлений состоялось на Празднике оперы в Сигулде в 2000-м году. Анна Нетребко спела тогда в "Женитьбе Фигаро", а свою роль в "Севильском цирюльнике" отдала Элине Гаранче.

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#Европа #культура #музыка #Анна Нетребко #концерты #здоровье #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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