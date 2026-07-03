Александр Овечкин остаётся в большом хоккее ещё на один год. «Вашингтон» объявил о продлении контракта с русским бомбардиром до конца сезона-2026/2027. Кажется, теперь ничто не помешает Овечкину замахнуться на новые абсолютные рекорды НХЛ.

Капитан остаётся ещё на один год

«Его величие продолжается», — именно такой фразой «Вашингтон» анонсировал продление контракта с Александром Овечкиным. Здесь красивая игра слов: «His gr8ness continues», где в слове «greatness» используется число, с которым русский бомбардир ассоциируется у всего мира, — восьмёрка.

Несмотря на выход на рынок свободных агентов, 40-летний российский форвард остался верен клубу, за который выступает с начала заокеанской карьеры. Сам Александр подчеркнул своё возвращение словами «я вернулся».

«Вашингтон» пошёл на хитрость

Новое соглашение Овечкина включает базовую зарплату в 1 млн долларов, подписной бонус в 3,25 млн долларов и бонус в размере 4,75 млн долларов, который активируется после 10 сыгранных матчей.

Руководство «Вашингтона» и генеральный менеджер использовали специальный пункт коллективного соглашения НХЛ для хоккеистов старше 35 лет — так называемые контракты 35+. Благодаря такой структуре условный бонус за 10 игр — 4,75 млн долларов — фактически будет перенесён под потолок зарплат только на сезон-2027/2028.

Это решение позволило клубу сохранить свободные средства прямо сейчас, чтобы подписать других сильных хоккеистов и усилить состав ради последнего кубкового похода Овечкина.

Живой памятник хоккею

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026 Александр Овечкин набрал 64 очка, продемонстрировав железную стабильность и отыграв абсолютно все матчи без пауз. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» в свои 40 лет обновил несколько исторических рекордов и укрепил статус лучшего снайпера лиги.

Александр Овечкин удерживает звание лучшего снайпера в истории НХЛ в регулярных чемпионатах, официально побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола — и подняв планку до 929 заброшенных шайб к концу сезона-2025/2026. Россиянин стал основателем и единственным участником уникального «Клуба 900» в истории лиги.

Вечный рекорд Гретцки под угрозой

Ови — единственный хоккеист в истории, забивший 200+ голов в трёх разных десятилетиях: 2000-х, 2010-х и 2020-х. Русский бомбардир забивал не менее 30 шайб почти в каждом сезоне своей 21-летней карьеры, кроме укороченного из-за пандемии. В 14 сезонах Ови забивал более 40 голов, у Уэйна Гретцки таких сезонов было лишь 12.

Овечкин чаще всех в истории становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ — девять раз. В марте 2026 года Александр Овечкин забросил свою 1000-ю шайбу в НХЛ с учётом регулярных чемпионатов и матчей плей-офф. На текущий момент его общая сумма составляет 1005 голов: 929 — в регулярках и 76 — в Кубке Стэнли. По этому показателю он идёт вторым, уступая Гретцки всего 11 шайбами — 1016.