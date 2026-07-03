Трамп снова выступил с критикой НАТО. Президент США назвал участие Вашингтона в оборонительном альянсе "односторонним путем", по которому "нелепо" идти. "Они не поддержали нас!!!" - написал Трамп, вероятно, имея в виду недостаточную поддержку партнеров в войне США и Израиля против Ирана. Пост был опубликован в соцсети Truth Social в преддверии саммита НАТО, который должен пройти 7-8 июля в Анкаре, - сообщает Deutsche Welle.

К публикации Трамп также приложил изображение с диаграммой - согласно ей, США предоставляют НАТО "999 миллиардов долларов". Следом на диаграмме расположены Великобритания, Франция, Италия и Польша - они якобы отчисляют в оборонительный альянс в 10-20 раз меньше средств. Отчисления Германии, по словам Трампа, "намного ниже".

На чем основаны эти данные и какой период охватывают, Трамп не пояснил. Они кардинально отличаются от официальной информации, опубликованной на сайте НАТО. Там указано, что в период с 2026 года до конца 2027-го вклады США в гражданский и военный бюджет НАТО составят 14,9%, Германия обеспечит более 14%, Великобритания и Франция - примерно по 10%.