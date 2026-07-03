Россия всё активнее использует при ударах по Украине реактивные беспилотники, скорость которых делает их недосягаемыми для украинских дронов-перехватчиков. По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, для их уничтожения приходится применять дефицитные ракеты систем ПВО.

Развивая скорость до 500 км/ч, они быстрее украинских дронов-перехватчиков.

"Эти аппараты больше не в зоне досягаемости дронов-перехватчиков, скорость которых достигает лишь 300 км/ч, – сказал Игнат. - А это означает, что больше нельзя полагаться на мобильные огневые группы и перехватчики дронов".

"Приходится применять (против таких дронов) ракеты, и именно это сейчас делают Воздушные силы и другие подразделения сил обороны", - добавил он.

Что такое реактивные беспилотники?

"Противник постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор намерен довести долю реактивных ударных беспилотников до 50%", – заявил в начале июня главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, Москва действительно усложняет задачу украинской ПВО "эффективно реагировать".

До недавнего времени большинство российских дронов и других средств воздушного нападения удавалось нейтрализовывать украинскими средствами перехвата.

Однако наладив производство дронов типа Shahed, известных в России под названием "Герань", Москва сосредоточилась на их дальнейшей модернизации.

В сентябре 2025 года ГУР Украины опубликовал новые данные о "Герани-3" – более быстром и совершенном варианте "Герани-2".

По данным управления, в отличие от винтовой "Герани-2" "Герань-3" оснащена турбореактивным двигателем, который позволяет беспилотнику развивать скорость до 370 км/ч при дальности полёта до 1000 км. Аппарат начинён взрывчаткой и подрывается при ударе, пикируя на цель.

Спустя всего несколько месяцев, в январе 2026 года, ГУР сообщил, что российские войска впервые применили против Украины новый ударный дрон - "Герань-5".

По информации ГУР, реактивный двигатель Telefly развивает большую тягу, чем двигатель модели "Герань-3".

Длина нового беспилотника составляет около 6 метров, размах крыла – 5,5 метра. В отличие от других моделей серии "Герань", созданных на базе иранских дронов Shahed, "Герань-5" выполнена по классической аэродинамической схеме.

Остальные характеристики близки к более ранним образцам: в частности, используется 12-канальная система спутниковой навигации Cometa и трекер на основе микрокомпьютера Raspberry Pi и модемов 3G/4G, уточнили в ГУР.

Беспилотник способен нести боевую часть массой до 90 кг и, по заявленным данным, имеет дальность полёта почти 1000 км, что позволяет ему достигать любой точки на территории Украины.

По сведениям ГУР, Россия рассматривала возможность оснащать ударные самолёты, такие как Су-25, дронами "Герань-5", чтобы увеличить их дальность действия.

Украине приходится расходовать дефицитные ракеты ПВО, чтобы нейтрализовывать и сбивать эти реактивные беспилотники, несмотря на ограниченные запасы. При этом эффективность перехвата остаётся высокой и стабильно превышает 90%.