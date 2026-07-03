Согласно ежегодному докладу UBS Global Wealth Report, этот показатель в России по итогам прошлого года составил 0,82. Такое же значение зафиксировано у ОАЭ, которые заняли первую строчку рейтинга.

Далее следуют Южная Африка и Бразилия (по 0,81), Саудовская Аравия (0,78) и США (0,77). Чем ближе значение коэффициента Джини к единице, тем большая доля частного богатства сосредоточена у небольшой группы наиболее состоятельных граждан. Исследование охватывает 56 стран, на которые приходится более 92% мирового частного богатства.

Одновременно в России продолжило расти число наиболее состоятельных граждан. По итогам 2025 года количество долларовых миллионеров увеличилось на 5,2%, или почти на 22 тыс. человек, достигнув 447 тыс. По темпам прироста страна разделила пятое место с Ирландией. Число долларовых миллиардеров, по данным UBS, также выросло: в России насчитывается 122 миллиардера, что обеспечивает стране пятое место в мире после США, Китая, Индии и Германии.

Россия одновременно входит в число лидеров по темпам роста благосостояния. С начала десятилетия среднее реальное благосостояние на одного взрослого увеличилось на 37%, уступив только Южной Корее, где показатель превысил 55%. В то же время ряд развитых экономик продемонстрировал снижение среднего благосостояния: в Великобритании — на 23,2%, в Нидерландах — на 14,4%, во Франции — на 4,5%.

В целом 2025 год стал одним из самых успешных для мирового благосостояния. Совокупное личное состояние населения мира выросло на 10,8%, а число долларовых миллионеров достигло 57,5 млн человек. За год в мире появился еще почти миллион новых миллионеров — в среднем более 2680 человек ежедневно. Совокупное состояние миллиардеров в мире за год в среднем увеличилось почти на 25%. Всего, по оценке UBS, насчитывается 3302 человека с состоянием свыше $1 млрд. Главными драйверами роста состояний стали сильные финансовые рынки и рост стоимости недвижимости.

Обладатели крупных состояний по-прежнему составляют небольшую часть населения планеты. По оценке UBS, активами стоимостью более $1 млн владеют лишь 1,5% взрослых жителей мира. Еще 15,3% имеют состояние от $100 тыс. до $1 млн, тогда как 41,1% располагают капиталом от $10 тыс. до $100 тыс., а 42,1% — менее $10 тыс, приводит цифры The Moscow Times.