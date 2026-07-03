Ищите женщину? По данным французских СМИ, покушение на украинского олигарха в Монако совершила украинка, проживающая в Германии.

В ходе расследования взрыва посылки в Монако, в результате которого тяжело пострадали родившийся на Украине мультимиллионер, находящийся под санкциями, и ещё два человека, установлен подозреваемый. Об этом сообщила прокуратура княжества.

«В отношении подозреваемого выдан ордер на арест, он будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола (Red Notice)», — добавили в прокуратуре.

По данным французской газеты "Фигаро", на самом деле речь идет о женщине примерно 30 лет, маскировавшейся под мужчину - это украинка, проживающая в Германии. BFM TV утверждает, что местонахождение подозреваемой уже установлено - она находится в одной из европейских стран.

Как сообщается, в понедельник, незадолго до 21:00, подозреваемая выследила украинскую семью в районе площади Мулен и последовала за ними. Затем она обогнала их и расположилась примерно в 10 метрах впереди. Направившись к дому семьи, она поднялась по ступенькам перед входом и заложила внутрь сумку с бомбой. Затем поспешно покинула место происшествия. Взрывчатка была приведена в действие "с помощью устройства, похожего на пульт дистанционного управления".

Взрыв у входа в многоквартирный дом прогремел поздно вечером в понедельник. Власти не раскрывают личности пострадавших, однако сообщили, что это члены одной семьи и что, по всей видимости, именно они были целенаправленно атакованы.

По данным СМИ, среди раненых - украинский строительный магнат Вадим Ермолаев.

Сам он утверждал, что почти десять лет назад отказался от гражданства Украины, а в 2023 году был внесён Киевом в санкционные списки за предполагаемые связи с Россией. В результате взрыва также пострадали женщина и ребёнок.

В заявлении прокуратуры говорится, что ребёнка уже допросили на территории соседней Франции, тогда как двое других пострадавших пока не могут давать показания. Женщина находится в критическом состоянии, ее жизнь по-прежнему под угрозой, уточнили в ведомстве.

Взрыв квалифицирован как покушение на убийство; отмечается, что в расследовании помогают французские правоохранительные органы. Анализ взрывного устройства и работа по установлению личности злоумышленника продолжаются, сообщили в прокуратуре.

Нападение потрясло княжество на Средиземноморском побережье — одно из самых маленьких суверенных государств мира, известное высокой концентрацией состоятельных жителей.

Князь Монако Альбер II назвал произошедшее «гнусным актом» и сообщил, что для обеспечения безопасности мобилизованы все государственные службы.