Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шерше ля фам - прокуратура Монако установила подозреваемого по делу о взрыве 0 557

В мире
Дата публикации: 03.07.2026
Euronews
Изображение к статье: Монте-Карло

Ищите женщину? По данным французских СМИ, покушение на украинского олигарха в Монако совершила украинка, проживающая в Германии.

В ходе расследования взрыва посылки в Монако, в результате которого тяжело пострадали родившийся на Украине мультимиллионер, находящийся под санкциями, и ещё два человека, установлен подозреваемый. Об этом сообщила прокуратура княжества.

«В отношении подозреваемого выдан ордер на арест, он будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола (Red Notice)», — добавили в прокуратуре.

По данным французской газеты "Фигаро", на самом деле речь идет о женщине примерно 30 лет, маскировавшейся под мужчину - это украинка, проживающая в Германии. BFM TV утверждает, что местонахождение подозреваемой уже установлено - она находится в одной из европейских стран.

Как сообщается, в понедельник, незадолго до 21:00, подозреваемая выследила украинскую семью в районе площади Мулен и последовала за ними. Затем она обогнала их и расположилась примерно в 10 метрах впереди. Направившись к дому семьи, она поднялась по ступенькам перед входом и заложила внутрь сумку с бомбой. Затем поспешно покинула место происшествия. Взрывчатка была приведена в действие "с помощью устройства, похожего на пульт дистанционного управления".

Взрыв у входа в многоквартирный дом прогремел поздно вечером в понедельник. Власти не раскрывают личности пострадавших, однако сообщили, что это члены одной семьи и что, по всей видимости, именно они были целенаправленно атакованы.

По данным СМИ, среди раненых - украинский строительный магнат Вадим Ермолаев.

Сам он утверждал, что почти десять лет назад отказался от гражданства Украины, а в 2023 году был внесён Киевом в санкционные списки за предполагаемые связи с Россией. В результате взрыва также пострадали женщина и ребёнок.

В заявлении прокуратуры говорится, что ребёнка уже допросили на территории соседней Франции, тогда как двое других пострадавших пока не могут давать показания. Женщина находится в критическом состоянии, ее жизнь по-прежнему под угрозой, уточнили в ведомстве.

Взрыв квалифицирован как покушение на убийство; отмечается, что в расследовании помогают французские правоохранительные органы. Анализ взрывного устройства и работа по установлению личности злоумышленника продолжаются, сообщили в прокуратуре.

Нападение потрясло княжество на Средиземноморском побережье — одно из самых маленьких суверенных государств мира, известное высокой концентрацией состоятельных жителей.

Князь Монако Альбер II назвал произошедшее «гнусным актом» и сообщил, что для обеспечения безопасности мобилизованы все государственные службы.

×
Читайте нас также:
#санкции #взрыв #безопасность #прокуратура #покушение #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ислам в Германии
Изображение к статье: Газопровод Северный поток
Изображение к статье: Никола Пашинян
Изображение к статье: Танкер газовоз

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нелегалы у латвийской границы
Наша Латвия
Изображение к статье: Рисунок Дон Кихот против ветряной мельницы
Культура &
Изображение к статье: Швейцария передала Нигерии 18 похищенных бенинских артефактов
Культура &
Изображение к статье: лапша Reeva
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Покупатели на ночном рынке
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сыр.
Люблю!
Изображение к статье: Нелегалы у латвийской границы
Наша Латвия
Изображение к статье: Рисунок Дон Кихот против ветряной мельницы
Культура &
Изображение к статье: Швейцария передала Нигерии 18 похищенных бенинских артефактов
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео