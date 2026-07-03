Президент США Дональд Трамп дал развернутое интервью американскому телеканалу CNBC, в котором затронул ключевые вопросы внешней политики, военной операции на Ближнем Востоке и развития финансовых технологий.

Коснувшись темы отношений с еврейским государством, Трамп выразил крайнее недоумение по поводу электоральных предпочтений американских евреев.

"Для меня остается загадкой, как еврей может голосовать за демократа. Я был лучшим президентом в истории Израиля, и они это признают", - заявил глава Белого дома.

Значительная часть выступления американского лидера была посвящена продолжающемуся противостоянию с Ираном.

Трамп подчеркнул превосходство Вооруженных сил США, заявив, что американская армия полностью разгромила иранские силы в военном отношении, хотя у Тегерана и осталось некоторое количество ракет, которые американская сторона также способна уничтожить.

Особый акцент президент сделал на нейтрализации систем противовоздушной обороны противника. Как сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на интервью Трампа, американские силы планомерно уничтожали радары Ирана.

По словам президента, недавно американские войска вновь ликвидировали новую радиолокационную станцию, которую иранские военные только подготовили к эксплуатации.

Трамп добавил, что, по его мнению, Тегеран уже согласился практически на все условия, выдвинутые Вашингтоном в ходе переговоров.

Говоря о технологическом соперничестве на мировой арене, Дональд Трамп затронул тему заработков на криптовалюте и подчеркнул стратегическую важность лидерства США в этой сфере.

Он отметил, что Соединенные Штаты обязаны находиться на вершине развития цифровых активов, поскольку в противном случае эту нишу займет Китай или другие государства, например, Япония.

Президент также ответил на вопрос о доходах своей семьи от криптоиндустрии, заявив, что в этих операциях нет ничего незаконного или предосудительного.

Одновременно с этим Трамп упомянул, что призывает своих детей держаться как можно дальше от подобных сделок, чтобы избегать обвинений в использовании инсайдерской информации.