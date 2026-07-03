Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп оценил своих предшественников 0 71

В мире
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Дональд Трамп

«Люблю Билла Клинтона»: Трамп рассказал Уше Вэнс об отношении к другим президентам США.

Дональд Трамп в подкасте второй леди Уши Вэнс раскрыл свое отношение к ряду предшественников в преддверии 250-летия страны. Глава Белого дома прочитал на шоу для детей «Время историй со второй леди» книгу «Президенты играют» Джонатана Плиски и заодно прокомментировал показанные в книге занятия предшественников, - передает RTVI US.

Авраам Линкольн

Президент отметил, что хотел бы покататься на лошади, как в свое время делал Линкольн, но слышал, что падения с нее обычно «плохо заканчиваются».

Джон Кеннеди

Трамп назвал Кеннеди «вторым самым красивым президентом» в истории, вероятно, намекая на то, что сам занимает первое место.

Уильям Тафт

Президент пошутил, что Тафт «любил бейсбол и хотдоги». Республиканец подчеркнул, что старается держать себя в форме, чтобы не стать «тяжелее» 27-го президента США.

Билл Клинтон

«Он был хорошим парнем. Я очень люблю Билла Клинтона до сих пор», — заявил Трамп.

Барак Обама и Джо Байден

Президент заявил, что был бы не против пригласить Обаму и Байдена в Белый дом на совместный просмотр футбола

#RTVI_US_250_США

📸: Screenshot / Storytime with the Second Lady / YouTube

×
Читайте нас также:
#история #юмор #Дональд Трамп #белый дом #Джо Байден #личные отношения #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кая Каллас
Изображение к статье: Миллионеров становится больше
Изображение к статье: Анна Нетребко
Изображение к статье: Дональд Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иуалиан
Наша Латвия
Изображение к статье: Дрон в полете
Наша Латвия
6
Изображение к статье: пляж
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дональд Туск
В мире
Изображение к статье: скорая Эксклюзив!
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Птица подыскивает жертву
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Иуалиан
Наша Латвия
Изображение к статье: Дрон в полете
Наша Латвия
6
Изображение к статье: пляж
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео