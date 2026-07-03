Дональд Трамп в подкасте второй леди Уши Вэнс раскрыл свое отношение к ряду предшественников в преддверии 250-летия страны. Глава Белого дома прочитал на шоу для детей «Время историй со второй леди» книгу «Президенты играют» Джонатана Плиски и заодно прокомментировал показанные в книге занятия предшественников, - передает RTVI US.

Авраам Линкольн

Президент отметил, что хотел бы покататься на лошади, как в свое время делал Линкольн, но слышал, что падения с нее обычно «плохо заканчиваются».

Джон Кеннеди

Трамп назвал Кеннеди «вторым самым красивым президентом» в истории, вероятно, намекая на то, что сам занимает первое место.

Уильям Тафт

Президент пошутил, что Тафт «любил бейсбол и хотдоги». Республиканец подчеркнул, что старается держать себя в форме, чтобы не стать «тяжелее» 27-го президента США.

Билл Клинтон

«Он был хорошим парнем. Я очень люблю Билла Клинтона до сих пор», — заявил Трамп.

Барак Обама и Джо Байден

Президент заявил, что был бы не против пригласить Обаму и Байдена в Белый дом на совместный просмотр футбола

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📸: Screenshot / Storytime with the Second Lady / YouTube