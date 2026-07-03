Польша в целом выступает за дальнейшую военную поддержку Украины, но вынуждена оборонять и восточную границу ЕС, заявил премьер Туск (на фото) перед саммитом НАТО, на котором планируется объявить о новом пакете помощи Киеву.

Польша проявит сдержанность в вопросе нового масштабного пакета военной помощи Украине, объявить о котором страны НАТО планируют на саммите в Анкаре. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в Варшаве в пятницу, 3 июля.

По его словам, он передал эту позицию польского правительства президенту страны Каролю Навроцкому, который будет представлять Варшаву на предстоящем саммите альянса.

При этом Туск выразил общую поддержку дальнейшей помощи Украине и одновременно указал на обязательства своей страны в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе по обороне от РФ и Беларуси. "Украине нужна финансовая поддержка. - признал он. - Но Польша должна защищать восточную границу ЕС".

План новой военной помощи НАТО

В тот же день стало известно, что страны НАТО подготовили новый масштабный пакет военной помощи Украине, о котором планируют объявить на саммите в Анкаре 7-8 июля. Представители 32 членов альянса 3 июля одобрили план выделения Украине в 2026 и 2027 годах не менее 70 млрд евро в год на военную технику, поддержку и подготовку военных.

В эту программу помощи включен принятый ранее пакет военной поддержки ЕС, в рамках которого Киев получит около 60 млрд евро на оборонные расходы до конца 2027 года. Тем самым страны НАТО договорились добавить к этой сумме еще около 80 млрд евро из национальных бюджетов.

Конфликт Украины и Польши

На протяжении последних недель продолжается дипломатический конфликт между Киевом и Варшавой из-за решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА (Украинской повстанческой армии)". Такой шаг Киева был резко раскритикован в Варшаве, являющейся одним из главных союзников Украины в обороне от российского вторжения. В Польше УПА в первую очередь связывают с Волынской резней - массовым убийством поляков в годы Второй мировой войны. Варшава официально признала эти события геноцидом.

Президент Польши Кароль Навроцкий в ответ на действия Зеленского лишил его высшей награды Польши - Ордена Белого орла. Врученные Польшей награды вслед за Зеленским вернул ряд его сподвижников, а в Польше ряд политиков вернули государственные награды Украины Киеву. Среди них - лидер национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский, который также призвал правительство заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В конце июня стало известно, что Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29, передает "Немецкая волна".