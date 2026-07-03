Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович порекомендовал гражданам не ездить в РФ, особенно в приграничье. По его словам, до окончания войны в Украине "никто не сможет" гарантировать безопасность в таких поездках.

Власти Беларуси призвали граждан отказаться от поездок в РоссиюФото: Olesya Kurpyayeva/AFP/Getty Images Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович порекомендовал гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные области. Об этом сообщило в четверг, 2 июля, госагентство БелТА.

Комментарий Вольфовича последовал после того, как российские власти во второй раз за последние три недели заявили об атаке украинских беспилотников по автобусам с гражданами Беларуси, находившимся в приграничной Брянской области. "Мы же предупреждали, президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи. Мы не закрывали границы, это решение каждого - ехать или не ехать", - сказал госсекретарь Совбеза.

Также Вольфович отметил, что попавший под удар автобус не был задействован в какой-либо "организованной экскурсии" от школы, спортивного общества или ведомства. "Это абсолютно частные поездки различных граждан нашей Беларуси, которые решили поехать в Анапу на Черное море. Мысль хорошая, замечательная, но при движении туда они подвергают себя, несомненно, большой опасности", - сказал он. Госсекретарь Совбеза добавил, что гарантировать безопасность в таких поездках "никто не сможет" до окончания войны в Украине, и напомнил о возможностях для отдыха в Беларуси.

Об ударах по автобусам с белорусами власти России заявили 17 июня и 2 июля

17 июня в Брянской области БПЛА попал в автобус с детской футбольной командой из Беларуси, которые ехали из Гомеля на отдых в Геленджик. В транспортном средстве находились 44 человека, включая 28 детей. В результате удара погибла сопровождавшая детей женщина, ранения получили шесть человек, в том числе четыре ребенка, отмечали региональные власти.

Представители России и Беларуси обвинили в ударе Украину, в Минске потребовали от Киева разъяснений в этой связи. Генштаб ВСУ отверг обвинения, заявив, что "в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты в целях на территории Брянской области". "Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля", - отметила украинская сторона.

Еще одна атака на автобус с белорусами произошла в Брянской области 2 июля, он следовал по маршруту Минск - Анапа. В результате ранения получили два водителя и один пассажир, их госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу, заявили в Минздраве Беларуси. Остальные 18 пассажиров, находившиеся в транспортном средстве не пострадали. Власти Брянской области обвинили в ударе Украину.