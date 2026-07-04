Число погибших в результате двух разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 2645 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, однако власти признают, что надежды найти новых выживших стремительно уменьшаются.

Власти Венесуэлы сообщили об увеличении числа погибших после двух мощных землетрясений, произошедших на прошлой неделе. По последним официальным данным, жертвами стихии стали 2645 человек.

Кроме того, более 12 600 человек получили ранения, а тысячи жителей по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня. Их эпицентр находился недалеко от прибрежного города Морон. После основных толчков были зарегистрированы сотни афтершоков.

Хотя их интенсивность постепенно снижается, специалисты предупреждают, что риск новых сильных подземных толчков сохраняется.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Из-под завалов удалось спасти 6462 человека, однако последнего выжившего спасатели обнаружили еще в четверг, и шансы найти новых людей живыми становятся все меньше.

Для тысяч семей поисковая операция пока не завершена. По оценке ООН, число пропавших без вести может достигать около 50 тысяч человек, хотя официальные власти пока не публиковали собственных данных по этому показателю.

Правительство также заявило, что все погибшие будут идентифицированы. Временный президент Дельси Родригес подчеркнула, что власти не намерены прибегать к массовым захоронениям жертв катастрофы.

По мере продолжения поисковых работ официальное число погибших и пострадавших может измениться.