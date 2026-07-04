В немецком Эрфурте в выходные пройдет ежегодный съезд партии «Альтернатива для Германии» (AfD). На фоне роста популярности партии в опросах в город съезжаются десятки тысяч противников АдГ, а полиция готовится к одной из крупнейших операций по обеспечению безопасности в этом году.

Эрфурт готовится к массовым акциям протеста, приуроченным к ежегодному съезду правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). По оценкам организаторов, в демонстрациях могут принять участие до 50 тысяч человек со всей страны.

Протестующие намерены проводить митинги и сидячие акции, чтобы затруднить делегатам доступ к месту проведения партийного съезда. Одновременно власти усиливают меры безопасности, опасаясь возможных столкновений.

По данным журнала Der Spiegel, в распоряжение которого попали внутренние полицейские документы, до 2500 участников протестов могут быть готовы к насильственным действиям. Именно поэтому к обеспечению порядка привлекаются значительные силы полиции.

Съезд AfD открывается в субботу. Его главной темой станет переизбрание сопредседателей партии Алисы Вайдель и Тино Хрупаллы.

Особое внимание к мероприятию связано не только с протестами. Согласно последним опросам общественного мнения, находящаяся в оппозиции АдГ продолжает укреплять позиции и сейчас опережает другие политические силы Германии.

Рост поддержки партии вызывает резкую реакцию со стороны ее противников. Представитель протестного альянса «Сопротивление» Ноа Зандер назвал АдГ «очень опасной партией» и заявил, что участники акций намерены добиваться ее запрета, в том числе блокируя проведение партийного съезда.

В самой АдГ подобные обвинения отвергают. Дополнительную напряженность вызвали заявления отдельных представителей партии. Так, депутат Бундестага Беатрикс фон Шторх написала в социальной сети X, что для Эрфурта «начался обратный отсчет до гражданской войны», обвинив политических оппонентов в готовности использовать насилие.

Проведение съезда также стало предметом общественной дискуссии из-за совпадения с 100-летием конференции национал-социалистов, проходившей в соседнем Веймаре. Критики считают выбор даты и места символичным, однако в AfD отвергают подобные интерпретации.

Для жителей города предстоящие выходные могут означать серьезные ограничения движения, усиленные меры безопасности и большое количество полицейских на улицах. Подобные масштабные акции традиционно сопровождаются перекрытием отдельных районов и изменениями в работе транспорта.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер призвал участников протестов соблюдать закон. По его словам, несогласие с политической позицией партии не должно приводить к противоправным действиям.

Итоги съезда и масштаб протестов могут стать одним из наиболее заметных политических событий в Германии в ближайшие дни, особенно на фоне продолжающегося роста популярности АдГ.