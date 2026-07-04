Правоохранительные органы Монако установили личность главной подозреваемой по делу о взрыве у жилого дома, в результате которого были ранены украинский бизнесмен и ещё несколько человек. Интерпол объявил женщину в международный розыск, а следствие считает, что она могла действовать не одна.

Главной подозреваемой по делу о взрыве, произошедшем в понедельник в Монако, стала 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол опубликовал в её отношении «красное уведомление», предусматривающее международный розыск по обвинениям в покушении на убийство, преступном сговоре и использовании взрывного устройства в общественном месте.

По данным прокуратуры Монако, после нападения подозреваемая покинула княжество, пересекла границу с Францией, а затем на арендованном автомобиле с немецкими номерами проследовала через несколько европейских стран в Германию, где, как считается, проживала в последнее время. Немецкая полиция уже провела обыски в квартире и автомобиле, связанными с подозреваемой, а изъятые материалы будут переданы следствию в Монако.

Следователи считают, что во время подготовки нападения женщина была переодета мужчиной. Первоначально камеры наблюдения действительно зафиксировали человека в мужской одежде, однако последующий анализ видеозаписей и показания свидетелей позволили установить, что речь, вероятнее всего, шла о женщине, изменившей внешность.

По версии следствия, подозреваемая несколько дней наблюдала за местом происшествия, а вечером в день нападения оставила у входа в жилой дом взрывное устройство и привела его в действие дистанционно, когда к зданию подошли потерпевшие.

В результате взрыва пострадали три человека — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, женщина и ребёнок. По данным прокуратуры, один из пострадавших остаётся в критическом состоянии, ещё один получил тяжёлые травмы, третий — лёгкие. Кроме того, лёгкие ранения осколками стекла получили ещё два случайных прохожих.

Следствие пока не называет мотив нападения. Однако прокуратура подчёркивает, что сложность конструкции взрывного устройства и способ его применения позволяют предположить участие нескольких человек. В рамках расследования ранее были задержаны двое мужчин, однако затем их отпустили из-за недостаточности доказательств.

Взрыв стал беспрецедентным происшествием для Монако — государства, которое считается одним из самых безопасных в Европе благодаря высокой плотности полицейского присутствия и развитой системе видеонаблюдения. Князь Альбер II назвал случившееся «отвратительным преступлением».

Расследование продолжается одновременно в нескольких странах Европы. Правоохранительные органы пытаются установить возможных сообщников подозреваемой, а также выяснить, кто мог стоять за организацией нападения.

Следствие рассматривает взрыв в Монако как тщательно спланированное покушение и продолжает международную операцию по поиску подозреваемой и возможных сообщников.