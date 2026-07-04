Заплати и плыви дальше

По словам собеседников агентства, такой точки зрения придерживаются как в Европе, так и в странах Персидского залива (хотя она не обязательно является официальной позицией).

Пока неясно, о каком именно виде платежей и суммах может идти речь. В то же время США и арабские страны Персидского залива продолжают настаивать на том, что Иран и Оман не имеют права вводить какие-либо сборы за проход через Ормузский пролив.

Правительства опасаются, что это создаст прецедент, который позволит другим государствам взимать плату за проход через другие международные водные пути, отмечает Bloomberg.

Малаккский прецедент

На прошлой неделе правительство Омана сообщило европейским чиновникам о невозможности восстановления довоенного статус-кво в Ормузском проливе. Суда, которые будут проходить через него, вероятно, будут обязаны оплачивать услуги по экологической очистке пролива и навигационному обеспечению.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Оман изучает опыт Малаккского пролива в Азии как возможную модель будущего регулирования. Пролив находится под совместным управлением Индонезии, Малайзии и Сингапура. Эти страны взимают плату за навигационные и охранные услуги, которые фактически предоставляются судам.

Также существует специальный фонд, в который поступают добровольные взносы для обеспечения безопасного судоходства, хотя информация об объемах финансирования публикуется нерегулярно. В 2017 году Сингапур сообщил, что за предыдущие десять лет в фонд было привлечено $22 млн, или примерно $2,2 млн в год.

По мнению руководства Омана, модель, аналогичная малаккской, будет работать при условии, что ее поддержат все государства Персидского залива. Пока неясно, согласится ли Иран на систему добровольных платежей.