Правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) переизбрала Алису Вайдель и Тино Хрупаллу своими сопредседателями. Голосование прошло на съезде в Эрфурте, который сопровождался масштабными акциями протеста и усиленными мерами безопасности.

Делегаты съезда «Альтернативы для Германии» (AfD), проходящего в Эрфурте, вновь избрали Алису Вайдель и Тино Хрупаллу руководителями партии. Они сохранят свои посты в течение следующих двух лет.

Перед голосованием делегаты также отклонили предложение отказаться от нынешней модели коллективного руководства и выбрать одного председателя партии.

Вайдель получила поддержку 81,3% участников съезда, немного улучшив свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Хрупалла был переизбран с 70% голосов, тогда как два года назад его поддержали 83% делегатов.

Выступая перед участниками съезда, Хрупалла заявил, что главная цель AfD — прийти к власти сначала в одной из федеральных земель, а затем и на федеральном уровне. Он также отверг слухи о разногласиях внутри партийного руководства, подчеркнув, что партия сейчас «более едина, чем когда-либо».

Вайдель в своей речи назвала нынешний год годом «супервыборов» и резко раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца. Одним из ключевых пунктов ее выступления стала тема миграционной политики. По словам Вайдель, в случае прихода к власти AfD намерена активно заниматься депортацией нелегальных мигрантов.

Съезд проходит на фоне одной из крупнейших протестных акций против AfD за последнее время. По данным полиции, в субботу в Эрфурте собрались около 31 тысячи демонстрантов, выступающих против политики партии.

Несмотря на попытки протестующих блокировать подъезды к месту проведения мероприятия, делегаты прибыли на съезд еще до начала основных акций. Комментируя это, Хрупалла иронично заявил, что противникам партии не удалось сорвать мероприятие.

Для обеспечения безопасности в Эрфурте были задействованы несколько тысяч сотрудников полиции, прибывших из разных регионов Германии.

Переизбрание Вайдель и Хрупаллы означает, что AfD сохранит прежнее руководство в период, когда партия продолжает укреплять свои позиции в общенациональных опросах общественного мнения и готовится к новым избирательным кампаниям.