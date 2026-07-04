В Иране началась серия траурных мероприятий в связи с гибелью верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Власти ожидают многомиллионное участие в церемониях и ввели беспрецедентные меры безопасности на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе.

В Тегеране стартовали многодневные государственные похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Центральная церемония проходит в Большой Мосалле Имама Хомейни, где выставлены гробы с телами Хаменеи и нескольких членов его семьи, погибших вместе с ним. Траурные мероприятия продлятся до 9 июля и охватят не только различные города Ирана, но и ряд шиитских святынь в Ираке.

По оценкам иранских властей, участие в церемониях примут миллионы человек. Уже в первый день тысячи людей заполнили улицы Тегерана, неся государственные флаги, портреты Хаменеи и участвуя в традиционных траурных шествиях. Несмотря на жаркую погоду, поток участников продолжает увеличиваться.

По данным международных агентств, во время процессий звучат лозунги с призывами к мести, а по всему городу размещены траурные баннеры с изображением погибшего лидера.

Особое внимание уделено безопасности. Власти усилили присутствие силовых структур, ввели дополнительные меры охраны и закрыли воздушное пространство над Тегераном. По официальным заявлениям, это связано с необходимостью обеспечить безопасность массовых мероприятий и высокопоставленных участников церемоний.

На похороны ожидается прибытие зарубежных делегаций и представителей государств, поддерживающих отношения с Ираном. Массовое скопление людей и участие руководства страны делают обеспечение безопасности одной из главных задач организаторов.

Дополнительное внимание приковано к возможному первому публичному появлению нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Пока власти официально не подтвердили, будет ли он участвовать в основных церемониях. По сообщениям иранских властей, он получил ранения во время удара, в результате которого погиб его отец.

Похороны проходят на фоне сохраняющейся напряжённости между Ираном, Израилем и США. Представители иранского руководства заявили, что любые попытки атак во время траурных мероприятий встретят жёсткий ответ. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон делает паузу в переговорах с Ираном на время траурных мероприятий.

Похороны Али Хаменеи стали крупнейшими государственными траурными мероприятиями в Иране за последние десятилетия. Они проходят спустя более четырёх месяцев после его гибели — столь длительная подготовка объяснялась войной и соображениями безопасности.

Многодневные похороны Али Хаменеи стали не только крупнейшим траурным мероприятием в современном Иране, но и важным политическим событием, за развитием которого внимательно следит весь мир.