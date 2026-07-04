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«Нужно готовиться к сценарию открытого противостояния с Россией» 0 87

В мире
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

ФОТО: LETA

Президент Латвии в интервью Deutsche Welle сделал жесткое заявление.

НАТО нужно готовиться к сценарию открытого противостояния с Россией, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью DW. Странам-членам альянса нужно четко просигнализировать Кремлю, что "если Россия бросит вызов НАТО, то ответ блока будет пропорциональным", отметил политик. По его словам, повышение расходов на оборону до 5% ВВП, о котором ранее договорились союзники по НАТО, уже недостаточны.

Кроме того, президент Латвии считает, что главная проблема многих государств альянса заключается скорее в низких реальных военных мощностях, а не в недостаточном финансировании собственной обороны.

"Деньги очень важны, но необходимо обладать вооружениями, ракетами и техникой, которые можно приобрести на эти бюджетные средства", - добавил глава Латвии.

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#НАТО #Латвия #оборона #финансирование #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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