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Референдум в Словакии: граждане решают судьбу пожизненных выплат политикам и антикоррупционной прокуратуры 0 85

В мире
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг Словакии
ФОТО: Unsplash.com

В Словакии в субботу проходит референдум, на котором гражданам предлагают высказаться по двум вопросам: сохранить ли пожизненные выплаты бывшим высшим должностным лицам и следует ли восстановить специальную прокуратуру по расследованию тяжких преступлений и коррупции.

Жители Словакии голосуют на референдуме, результаты которого могут повлиять как на систему государственных гарантий для бывших руководителей страны, так и на антикоррупционную политику.

Один из вынесенных на голосование вопросов касается пожизненных выплат премьер-министрам и председателям парламента, занимавшим свои должности не менее двух сроков. Сейчас такие выплаты, размер которых соответствует зарплате депутата парламента, предусмотрены действующим законодательством. В случае сохранения нынешних правил право на них в будущем получит и действующий премьер-министр Роберт Фицо.

Второй вопрос касается восстановления специальной прокуратуры, занимавшейся расследованием тяжких преступлений и коррупции. В 2024 году парламент, где большинство принадлежит коалиции во главе с Фицо, поддержал ее ликвидацию. Тогда же было упразднено специализированное полицейское подразделение, расследовавшее аналогичные преступления.

Именно эти решения стали одной из причин масштабных протестов в стране и вызвали критику со стороны ряда международных партнеров Словакии.

Референдум был назначен после того, как более 350 тысяч граждан подписали соответствующую петицию, инициированную непарламентской проевропейской либерально-консервативной партией «Демократы».

Для того чтобы результаты голосования имели обязательную силу, явка должна превысить 50% зарегистрированных избирателей. Однако, согласно опросам общественного мнения, достичь этого порога будет непросто.

Для Словакии это традиционная проблема. С момента обретения независимости лишь один референдум был признан состоявшимся — голосование 2003 года, на котором граждане поддержали вступление страны в Европейский союз. Все последующие референдумы не набрали необходимой явки.

Пожизненные выплаты бывшим высшим должностным лицам были введены после покушения на Роберта Фицо в 2024 году. До этого подобные государственные гарантии распространялись только на бывших президентов страны.

Итоги нынешнего голосования будут зависеть не только от распределения голосов, но и от того, удастся ли обеспечить необходимую явку избирателей.

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#референдум #протесты #коррупция #прокуратура #Словакия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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