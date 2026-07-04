Российские власти заявили, что армия установила полный контроль над Константиновкой в Донецкой области. Если эта информация соответствует действительности, это открывает российским войскам путь к следующим крупным украинским опорным пунктам — Краматорску и Славянску.

Россия объявила о взятии под контроль города Константиновка в Донецкой области. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, город «полностью находится под нашим контролем». Независимого подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Бои за Константиновку продолжались с конца прошлого года. До начала полномасштабной войны в городе проживали около 78 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями Генерального штаба, назвал взятие города событием, имеющим «большое стратегическое значение». Он также заявил, что российские войска продолжают удерживать стратегическую инициативу на линии фронта.

Командующий российской группировкой войск Антон Грунис сообщил, что после установления контроля над городом продолжаются операции по поиску отдельных украинских военнослужащих, которые, по его утверждению, остаются в зданиях и разрушенных кварталах.

Константиновка считается одним из ключевых населенных пунктов на севере Донецкой области. До начала боев город выполнял роль важного транспортного и логистического узла, а в ходе войны стал одним из опорных пунктов украинской обороны.

Это означает, что в случае закрепления российских войск в городе следующими наиболее значимыми направлениями могут стать Краматорск и Славянск. Именно эти города остаются крупнейшими центрами Донецкой области, находящимися под контролем Украины.

Боевые действия в регионе продолжаются, поэтому ситуация на местности может быстро меняться. Информация о контроле над населенными пунктами во время активных боев нередко уточняется по мере поступления данных.

Константиновка занимает важное место в системе обороны Донбасса, поэтому сообщения о ситуации в городе могут иметь заметное влияние на дальнейшее развитие боевых действий в регионе.