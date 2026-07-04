Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отверг заявление президента России Владимира Путина о взятии Константиновки в Донецкой области. В Киеве утверждают, что город остается под контролем украинских военных, хотя бои продолжаются.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что сообщения о переходе Константиновки под контроль российских войск не соответствуют действительности.

По словам пресс-секретаря Генштаба Андрея Коваленко, украинские подразделения продолжают оборонительную операцию как в самом городе, так и на подступах к нему.

При этом украинская сторона признает, что отдельным небольшим группам российской пехоты удается проникать в город. По словам Коваленко, сейчас там продолжаются мероприятия по выявлению и нейтрализации диверсионных групп.

Таким образом, украинское военное командование утверждает, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, контроль над Константиновкой сохраняется за ВСУ.

Заявление стало ответом на слова президента России Владимира Путина, который ранее сообщил, что российские войска якобы полностью заняли город. Российская сторона также называла Константиновку важным стратегическим пунктом на пути к Краматорску и Славянску.

Во время активных боевых действий информация о ситуации на линии фронта нередко различается в заявлениях сторон конфликта. Независимого подтверждения сообщений о контроле над Константиновкой на момент публикации не представлено.

Бои в районе Константиновки продолжаются, поэтому обстановка может быстро меняться по мере поступления новой информации.