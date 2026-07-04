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Украина заявила об уничтожении российского истребителя в Крыму и опубликовала видео удара 0 82

В мире
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что украинские беспилотники уничтожили российский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Бельбек в аннексированном Крыму. В подтверждение своих слов ведомство опубликовало видеозапись удара.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об успешной атаке на российский военный аэродром Бельбек в Крыму.

По данным украинской стороны, в ночь на 26 июня беспилотники Департамента беспилотных систем уничтожили российский истребитель МиГ-29.

Кроме самолета, как утверждает ГУР, была поражена пусковая установка аэродрома, которая в момент удара обслуживала боевую авиацию.

Украинская разведка оценивает возможный ущерб российской стороне в несколько десятков миллионов долларов.

Вместе с сообщением ведомство опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент поражения самолета и объекта на территории аэродрома.

Аэродром Бельбек, расположенный в Крыму, остается одним из ключевых объектов российской военной авиации на полуострове и регулярно упоминается в сообщениях об ударах по военной инфраструктуре.

На момент публикации российская сторона официально не комментировала заявление украинской разведки, а независимого подтверждения информации об уничтожении самолета не представлено.

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#Украина #Крым #разведка #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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