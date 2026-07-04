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Германия за два года почти втрое сократила число заявлений на убежище 0 3

В мире
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мигранты

В первой половине года в Германии значительно снизилось число иностранцев, подавших заявления на предоставление убежища. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких обращений стало почти на 40% меньше.

За первые шесть месяцев года в Германии было зарегистрировано 39 646 ходатайств о предоставлении убежища. Это значительно меньше, чем годом ранее, когда за тот же период было подано 61 336 заявлений.

Тенденция к снижению сохраняется уже второй год подряд. Для сравнения: в первой половине 2024 года немецкие власти получили около 121 тысяч заявлений о предоставлении убежища.

Сокращение числа обращений происходит на фоне ужесточения миграционной политики. После вступления в должность министр внутренних дел Германии Александер Добриндт распорядился усилить контроль на государственных границах и расширить практику отказов во въезде нелегальным мигрантам. Исключения предусмотрены для людей, нуждающихся в особой защите, включая беременных женщин и тяжелобольных.

По данным Министерства внутренних дел, с начала года немецкие пограничники не допустили въезд в страну 14 270 нелегальным мигрантам.

Одновременно усилилась борьба с незаконной перевозкой людей. За полгода правоохранительные органы задержали 494 предполагаемых организатора нелегальной миграции.

Кроме того, во время пограничных проверок были задержаны 4074 человека, находившиеся в розыске по ранее выданным ордерам на арест.

Для Германии миграционная политика остается одной из ключевых внутриполитических тем. На фоне роста общественного внимания к вопросам безопасности и миграции федеральные власти продолжают усиливать контроль на границах и пересматривать меры по ограничению нелегального въезда.

Опубликованная статистика показывает, что число новых обращений за убежищем продолжает снижаться, однако власти пока не делают окончательных выводов о том, станет ли эта тенденция долгосрочной.

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#безопасность #статистика #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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