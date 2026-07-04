Соединенные Штаты отмечают 250-летие принятия Декларации независимости. В честь юбилея по всей стране проходят праздничные мероприятия, а центральные торжества в Вашингтоне включают военный парад, авиашоу, выступление президента Дональда Трампа и рекордный по масштабу фейерверк.

В субботу Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости. Юбилей сопровождается масштабной праздничной программой, которая проходит во многих городах страны, а основные события развернутся в Вашингтоне.

Торжества в американской столице начнутся с парада на Национальной аллее. В течение дня запланированы концерты, праздничные мероприятия и масштабное авиашоу.

Над Вашингтоном пройдут более 30 демонстрационных полетов военной авиации и вертолетов. Ожидается, что в воздушной программе примет участие и президентский самолет Air Force One в сопровождении стратегических бомбардировщиков.

Одним из центральных событий дня станет выступление президента Дональда Трампа. Он заранее заявил, что намерен произнести «по-настоящему длинную» речь, несмотря на экстремальную жару — синоптики прогнозируют в Вашингтоне температуру до 42 градусов.

Завершится празднование масштабным фейерверком. По данным организаторов, он продлится около 40 минут, а с десяти площадок планируется запустить около 850 тысяч пиротехнических зарядов. Если эти планы будут реализованы, шоу станет самым масштабным за всю историю празднования Дня независимости США.

Помимо Вашингтона, крупные праздничные мероприятия проходят в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе. Во многих городах организованы концерты, фестивали, семейные программы и традиционные салюты.

250-летие независимости считается одной из самых значимых памятных дат в современной истории США. Подготовка к юбилею велась несколько лет, а праздничные мероприятия проходят на федеральном, региональном и местном уровнях.

Именно 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости, в которой 13 североамериканских колоний объявили о выходе из состава Великобритании. Эта дата считается днем рождения Соединенных Штатов и ежегодно отмечается как главный национальный праздник страны.

Празднование юбилея завершится вечером, когда по всей стране одновременно пройдут тысячи праздничных мероприятий, кульминацией которых станут фейерверки и концерты.