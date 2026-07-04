В ночь на 4 июля украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург, Ленинградскую и Белгородскую области. В Петербурге возник пожар на территории нефтяного терминала, а в Белгороде повреждение инфраструктуры привело к масштабным перебоям с электро- и водоснабжением.

В ночь на субботу, 4 июля, украинские беспилотники нанесли массированный удар по нескольким регионам России. Под атакой оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Белгород и Белгородская область.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что один из ударов пришёлся по территории нефтяного терминала в Кировском районе города.

«Удар пришёлся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.

По словам Беглова, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 72 беспилотника над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Один из них упал в Петергофе. По официальным данным, разрушений и пострадавших нет.

Вместе с тем местные СМИ сообщили о взрывах и пожаре на территории промышленной зоны. По информации издания Astra, возгорание произошло сразу в нескольких местах, а также загорелась железнодорожная цистерна.

Петербургский нефтяной терминал уже становился целью атак ранее. Через него осуществляется перевалка нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что целью удара стала портовая нефтяная инфраструктура.

«Этой ночью наши украинские дальнобойные санкции против России сработали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре, которая приносит доход российской войне», — заявил он.

По словам Зеленского, удар также был нанесён по Кронштадту, который он назвал важным военным объектом.

Одновременно массированной атаке подверглись Белгород и Белгородская область.

Исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев сообщил о повреждении объектов инфраструктуры, перебоях с подачей электроэнергии и воды, а также о нескольких очагах возгорания. По официальной информации, пострадавших нет.

Местные СМИ сообщили, что без электроснабжения осталась значительная часть Белгорода. По их данным, повреждения получили несколько энергетических объектов, в том числе сообщалось о пожаре на ТЭЦ «Луч». Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Согласно утренней сводке Министерства обороны России, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над 18 регионами страны, включая Ленинградскую и Белгородскую области, а также аннексированный Крым, акватории Азовского и Чёрного морей. Российское военное ведомство не сообщило, сколько беспилотников достигли своих целей.

Атака стала одной из самых масштабных за последнее время и затронула сразу несколько объектов транспортной и энергетической инфраструктуры в разных регионах России.

Последствия ночной атаки продолжают уточняться, а информация о масштабах повреждений и работе объектов инфраструктуры поступает по мере ликвидации последствий ударов.