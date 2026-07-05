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Дальше - сами? США почти полностью вывели свои войска из Эстонии 1 380

В мире
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: армия сша

Американские войска в значительной степени покинули Эстонию после того, как Пентагон приостановил отправку новых подразделений в Европу и начал пересмотр глобального размещения сил.

Согласно действующему договору о военном сотрудничестве между Эстонией и США, на территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Однако, по данным портала ERR, сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала - в основном обслуживающие подразделения.

Глава комиссии эстонского парламента по гособороне Калев Стойческу заявил, что речь идет о временной приостановке ротации и более широком пересмотре присутствия США в Европе.

"Они начали ротацию, но ее реализация приостановлена до окончательного решения по присутствию вооруженных сил США в Европе. Это решение может быть принято в течение шести месяцев", - отметил он.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что точные сроки возвращения новых подразделений пока неизвестны.

"Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут", - заявил он.

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#США #Эстония #пентагон
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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