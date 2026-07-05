Аномально высокие температуры держались в европейских странах с 20 по 28 июня. За это время были побиты температурные рекорды во Франции, Великобритании, Нидерландах, Испании, Италии и других государствах.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила о 2 025 погибших. Наиболее пострадала группа лиц старше 45 лет. С 22 по 28 июня количество смертей на дому подскочило на 91%, также жертвами аномальной жары стали жители домов престарелых и больниц. Официальные лица допускают, что итоговые показатели окажутся выше.

Бельгийское министерство здравоохранения зафиксировало около 1 200 смертей с 18 по 29 июня. Из них 530 случаев коснулись людей старше 85 лет, а 180 — тех, кому меньше 65. В Нидерландах из-за погодной аномалии скончались около 480 человек, в основном в возрасте старше 80 лет.

«Тепловой купол» покинул Европу, но установился над центральной и восточной частями США. Из-за температур свыше плюс 35 градусов в нескольких городах страны изменили программы празднования Дня независимости США 4 июля.