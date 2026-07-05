Многие люди считают, что самые внушительные когти на планете принадлежат грозным хищникам вроде медведей гризли или бенгальских тигров. Другие вспоминают медлительных ленивцев, которые проводят всю жизнь на деревьях. Действительно, у трехпалых ленивцев костяные выросты на лапах легко достигают десяти сантиметров в длину.

Примерно такими же параметрами обладают лапы сибирского тигра и американского бурого медведя. Однако абсолютным мировым лидером в этой категории биологи единогласно признали гигантского броненосца (Priodontes maximus), пишет Discover Wildlife.

Житель Южной Америки

Это скрытное млекопитающее обитает в труднодоступных районах Южной Америки. Природа наградила его невероятным третьим пальцем на передних лапах, который венчает огромный серповидный коготь. Длина этого костяного лезвия у взрослых особей часто достигает 20 сантиметров. Если сопоставить пропорции, то на это грозное орудие приходится почти четверть от общей длины тела самого животного.

Мирный труженик

Несмотря на самые длинные в мире когти, гигантский броненосец ведет себя исключительно мирно и никогда не использует огромные серпы для нападения. Огромные когти служат животному рабочим инструментом.

С их помощью млекопитающее за считаные минуты разрушает прочные термитники, раскапывает глубокие норы и добывает из-под земли муравьев, червей, пауков, змей, а также сочные корни местных растений. Сами биологи шутят, что этот бронированный зверь представляет собой живой экскаватор. Нападать на человека он точно не станет, но близко подходить к работающему броненосцу все-таки не стоит из-за риска получить случайную травму.

Удивительные когти — далеко не единственная уникальная особенность этого южноамериканского жителя. Научные исследования подтверждают, что гигантский броненосец одновременно удерживает еще один биологический рекорд. Этот удивительный зверь официально признан сухопутным млекопитающим с самым большим количеством зубов на планете. В его вытянутой пасти может одновременно находиться около ста мелких костяных пластинок, которые помогают ему эффективно перемалывать твердую пищу.