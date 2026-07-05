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Ночной кошмар маникюрши. Назван обладатель самых длинных когтей на Земле 0 93

В мире
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когти броненосца

Когти этого животного достигают 20 сантиметров в длину, что составляет четверть размера тела.

Многие люди считают, что самые внушительные когти на планете принадлежат грозным хищникам вроде медведей гризли или бенгальских тигров. Другие вспоминают медлительных ленивцев, которые проводят всю жизнь на деревьях. Действительно, у трехпалых ленивцев костяные выросты на лапах легко достигают десяти сантиметров в длину.

Примерно такими же параметрами обладают лапы сибирского тигра и американского бурого медведя. Однако абсолютным мировым лидером в этой категории биологи единогласно признали гигантского броненосца (Priodontes maximus), пишет Discover Wildlife.

Житель Южной Америки

Это скрытное млекопитающее обитает в труднодоступных районах Южной Америки. Природа наградила его невероятным третьим пальцем на передних лапах, который венчает огромный серповидный коготь. Длина этого костяного лезвия у взрослых особей часто достигает 20 сантиметров. Если сопоставить пропорции, то на это грозное орудие приходится почти четверть от общей длины тела самого животного.

Мирный труженик

Несмотря на самые длинные в мире когти, гигантский броненосец ведет себя исключительно мирно и никогда не использует огромные серпы для нападения. Огромные когти служат животному рабочим инструментом.

С их помощью млекопитающее за считаные минуты разрушает прочные термитники, раскапывает глубокие норы и добывает из-под земли муравьев, червей, пауков, змей, а также сочные корни местных растений. Сами биологи шутят, что этот бронированный зверь представляет собой живой экскаватор. Нападать на человека он точно не станет, но близко подходить к работающему броненосцу все-таки не стоит из-за риска получить случайную травму.

Удивительные когти — далеко не единственная уникальная особенность этого южноамериканского жителя. Научные исследования подтверждают, что гигантский броненосец одновременно удерживает еще один биологический рекорд. Этот удивительный зверь официально признан сухопутным млекопитающим с самым большим количеством зубов на планете. В его вытянутой пасти может одновременно находиться около ста мелких костяных пластинок, которые помогают ему эффективно перемалывать твердую пищу.

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#экология #природа #Южная Америка #биология
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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