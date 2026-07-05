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Он скоро резко подорожает. Каким важнейшим продуктом стоит закупаться жителям Латвии впрок? 0 467

В мире
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рис под угрозой

Засухи в Индии, Китае и Вьетнаме могут вызвать дефицит и продовольственные беспорядки.

Синоптики ожидают, что Эль-Ниньо, уже развивающийся в тропической части Тихого океана, к концу года усилится до сильной или даже очень сильной фазы. Для мирового сельского хозяйства это тревожный сигнал: явление меняет режим осадков по всей планете и особенно опасно для риса — культуры, от которой зависит более половины населения Земли, пишет The Conversation.

Уязвимость риса

Во время Эль-Ниньо осадки перераспределяются неравномерно. В Америке и Восточной Африке дожди усиливаются, тогда как в Азии муссоны ослабевают. Более сухие условия складываются в восточной Австралии, Юго-Восточной Азии, Индии и южной Африке. Для риса это критично, так как основное производство сосредоточено именно в Азии.

В отличие от пшеницы, где неурожай в одном регионе может компенсироваться урожаем в другом, с рисом ситуация сложнее. Значительная часть урожая производится в ограниченном числе стран, а на международный рынок попадает лишь небольшая доля. Поэтому погодные сбои в нескольких крупных странах не компенсируются, а усиливают общий дефицит.

Три четверти мирового риса выращивается на орошаемых полях. Ирригация защищает от неравномерных осадков, но сама зависит от рек и водохранилищ, на которые Эль-Ниньо тоже влияет. Сильный дефицит воды способен затронуть сразу нескольких крупных производителей.

Исторические уроки

В 2007–2008 годах мировые цены на рис утроились, вызвав продовольственные беспорядки в десятках стран. На Гаити нестабильность даже способствовала падению правительства. Рис — это не только вопрос питания, но и общественного порядка.

В 2023 году Индия ограничила экспорт риса, спровоцировав глобальный скачок цен. Позже отмена ограничений ослабила давление, но передышка может оказаться временной. Экспортные запреты и панические закупки в 2007–2008 годах сыграли ключевую роль в кризисе. Ранее ученые вычислили, что станет с продуктами к 2100 году.

Возможные пути решения

К сожалению, сдержать Эль-Ниньо не получится, но ученые работают над засухоустойчивыми сортами риса. Агротехнические методы — позволение полям подсыхать между поливами — тоже помогают экономить воду. Но полное сокращение стоячей воды опасно: она защищает растения от перегрева. Для защиты рисовых полей нужны точные климатические прогнозы, инвестиции в исследования и готовность стран сохранять открытость торговли.

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#сельское хозяйство #мировая экономика #экология #засуха #рис #изменение климата
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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