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Только не к нам! Турция неожиданно не пустила на берег пассажиров американского лайнера 0 25

В мире
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский лайнер

Власти запретили лайнеру Scarlet Lady, зафрахтованному для ЛГБТ-круиза, заходить в Кушадасы и Стамбул. Судно изменило маршрут и направится в Каир и на Крит.

Турция запретила заход в порты Кушадасы и Стамбула круизному судну Scarlet Lady ("Алая леди"), которое американская компания Atlantis Events зафрахтовала для круиза с участием представителей ЛГБТ-сообщества, сообщила немецкая газета Die Zeit.

По словам канцелярии губернатора западной турецкой провинции Айдын, швартовка судна в Кушадасы не рассматривается ни при каких обстоятельствах, так как пассажиры принадлежат к сообществу, "поведение которого противоречит местным устоям и моральным нормам".

Круиз пошел другим курсом

Из-за запрета организатор поездки скорректировал программу для пассажиров: турецкие остановки заменили на Каир и Крит. Первоначально судно должно было прибыть в Кушадасы 7 июля.

Глава Atlantis Events Рич Кэмпбелл подтвердил, что турецкие власти отказали кораблю во входе в порты, и отметил, что за 36 лет работы компании такого прежде не случалось.

Давление турецких госСМИ

Незадолго до запрета близкие к власти турецкие средства массовой информации и консервативные блогеры развернули в соцсетях кампанию с требованием не допустить Scarlet Lady в порты страны. Они также настаивали на закрытии бара в стамбульском районе Бейоглу, где, по их данным, должно было пройти одно из мероприятий круиза.

Заведение действительно закрыли - администрация губернатора Стамбула объяснила это нарушением установленных правил.

Светская конституция Турции, большинство населения которой исповедует ислам, официально не запрещает ЛГБТК-сообщество. В то же время правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана в последние годы усилило риторику против ЛГБТК. Мероприятия в рамках недели прайда и прайд-марши в Турции с 2015 года почти ежегодно запрещаются или разгоняются полицией. Власти объясняют такие меры соображениями безопасности и необходимостью поддержания общественного порядка, сообщает "Немецкая волна".

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#ЛГБТ #религия #запрет
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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