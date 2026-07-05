В июле Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения в Желтом море, сообщило министерство обороны КНР. После учений страны запланировали совместное морское патрулирование в Тихом океане.

Вооруженные силы Китая и России проведут в июле в Желтом море совместные военно-морские учения под названием "Морское взаимодействие - 2026", сообщило министерство национальной обороны КНР в воскресенье, 5 июля. Оно не указало ни точные сроки маневров, ни о количестве привлекаемых к ним техники и личного состава.

Учения пройдут в море и воздушном пространстве близ Циндао. "После учений часть сил обеих сторон проведет совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана, - уточнило китайское Минобороны. - Это часть ежегодного плана сотрудничества между китайскими и российскими вооруженными силами, направленного на совместное решение проблем безопасности и поддержание мира и стабильности в регионе".

По данным турецкого агентства Anadolu, в порту Циндао уже состоялась церемония встречи российских военно-морских сил, прибывших для участия в маневрах. Россия представлена крейсером "Варяг", фрегатом "Резкий", подводной лодкой "Уфа" и спасательным судном "Игорь Белоусов". С китайской стороны будут участвовать эсминцы "Кайфэн" и "Аньшань", фрегат "Уху", судно снабжения "Кикэсили" и спасательное судно для подводных лодок "Янцзянху". Кроме того, будут задействованы палубные вертолеты.

Чиновник ЕС: Китай тайно готовит военных РФ для войны против Украины

В мае стало известно, что в конце 2025 года китайские ВС тайно провели в нескольких местах на территории КНР обучение примерно 200 российских военнослужащих. "Было подтверждено, что Китай обучал российских солдат, некоторые из них затем были направлены непосредственно на войну против Украины", - заявил в комментарии корреспондентке "Немецкой волны" высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Он также заявил, что эта информация отличается от той, которую китайская сторона ранее сообщала Евросоюзу. Информацию об этом подтвердили спецслужбы ЕC.