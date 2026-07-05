Ученые выяснили, что птицы семейства синицевых ценят интеллект и готовы изменить своим партнерам ради более умного самца. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале eLife. Они обнаружили, что самки черношапочных гаичек активно ищут самцов с более развитыми когнитивными способностями, чтобы повысить шансы на выживание потомства.

Моногамия под вопросом

Долгое время считалось, что черношапочные гаички — синицы Северной Америки — моногамны. Однако генетические исследования показали, что в гнездах часто оказываются птенцы от разных родителей. Это означает, что и самцы, и самки могут вступать в связь с другими особями.

Исследователи решили понаблюдать за гаичками и установили несколько кормушек в горах Сьерра-Невада, надев цветные кольца на лапки птиц. Каждая кормушка была запрограммирована выдавать корм только птицам с кольцом определенного цвета. Таким образом, птицы должны были запомнить, какая кормушка для них предназначена. За три года ученые оценивали когнитивные способности птиц и проводили ДНК-тестирование.

Измены и ум

Около трети птенцов черношапочных гаичек были плодами измен.

Выяснилось, что:

Около трети птенцов (30%) были плодами измен. В 70% гнезд был хотя бы один птенец от другого самца. Самцы с лучшими когнитивными способностями производили больше птенцов вне брачного периода: от шести до семи в год, против одного-двух у менее умных. Самки, которые хуже запоминали кормушки, чаще имели птенцов от разных отцов.

Почему самки выбирают умных

Ученые предполагают, что самки ищут хорошие гены для потомства.

Ученые предполагают, что самки ищут хорошие гены для потомства. Как они определяют интеллект — остается загадкой. Возможно, они знают самцов по стае, так как зимой гаички живут группами по 6-12 особей, и оценивают их способности. Эти синицы могут распознавать отдельных птиц по звукам.

Исследование показывает, что самки проявляют самостоятельность в выборе партнеров. «Это убедительное доказательство того, что самки ищут хорошие гены для своего потомства», — отмечает автор работы Кэрри Бранч.