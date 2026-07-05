Инопланетяне не обязаны быть собраны по нашему образцу: голова, две руки, две ноги. Мыслить может все, что угодно: камни, океаны, даже пар над водой, сообщают потрясенной общественности в новой статье Эрик Швитцгебель, заслуженный профессор Калифорнийского университета в Риверсайде, и его соавтор, научный сотрудник Лиссабонского университета Джереми Побер.

Вездесущая обезьяна

Тысячи свидетелей НЛО описывают пилотов космических кораблей в принципе как нас. У них зеленая кожа, рост или карликовый или гигантский, несколько глаз (или вообще глаз нету), но в остальном они ходят, что-то берут руками, и разговаривают (а также, наверное, думают) головой. И выходит, что все разумные существа во всей Вселенной произошли от «обезьян». Только обезьяны на разных планетах немного разные. Было бы прикольно, кабы где-то на Альфе Центавра размножились разумные осьминоги. Тогда бы они прилетели к нам в аквариумах. Но свидетели НЛО о таком не сообщают.

Наука отрицает инопланетную природу НЛО, а показания контактеров рассматривает как «социокультурный феномен» (это мягкое и не обидное обозначение бреда или галлюцинации). Но поразительно: в науке тоже сложилось «мнение», не выраженное ни в какой конкретной работе, не освященное авторитетом какого-то конкретного ученого, однако, стойкое: пришельцы – в целом как мы. Недаром астрономы с таким усердием ищут «вторую Землю». В тех же условиях сложатся примерно те же формы жизни, что и у нас. А других, мол, и не бывает.

Характерная иллюстрация узости такого подхода – «демарш» советского ученого Леонида Ксанфомалити. На снимках с Венеры он усмотрел нечто сложное и движущееся. Он решил, что Венера обитаема. Понятно, что в венерианских условиях (колоссальные температуры и давления, ядовитый воздух) жизнь в нашем понимании невозможна. Но, может, она построилась там на иных основаниях? Не на углероде, а на кремнии, не на воде, а на серной кислоте? Не будучи биологом, Ксанфомалити доказать ничего не смог. И, поскольку научное сообщество его не поддержало (хотя сочувствующие были), другие ученые, кто смог бы – не захотели. Нечего и времени тратить, чушь.

Заурядная планета

Некогда люди полагали, что Земля резко отличается от прочей Вселенной: она состоит из четырех элементов (земля, вода, огонь, воздух), а небо, дескать, из некоего пятого. Николай Коперник не просто «остановил Солнце и сдвинул Землю». Он выдвинул принцип «заурядности» Земли. Ничего особого, выделенного на Земле нет. Прочий мир примерно такой же. Этот постулат позволил науке не просто изобрести телескоп и посмотреть на Луну (и без Коперника телескоп придумали бы), но и понять, что мы в него видим. Когда Галилей узрел на Луне горы, он уже был готов к тому, что Луна состоит не из некоего «эфира», а из камня, и горы там, конечно, быть могут.

И вроде бы на «принципе Коперника» стоит вся современная наука. Что у тебя на лабораторном столе – то и в другой Галактике, разница лишь в масштабах, а законы природы везде одинаковы. Но астробиологи (в отличие от фантастов), пишут Эрик Швитцгебель и Джереми Побер, сделали из него совершенно неправильный вывод. Мол, раз мы тут на Земле такие, то и везде живые существа примерно такие же. А вовсе нет. В основе принципа лежит идея, что Земля не является вселенским эталоном. Если законы природы допускают иной путь развития жизни – он будет реализован. Может, даже в виде пауков с каменной кожей.

Парадоксы кофейной чашки

Реализован – как?

Чтобы сделать свою мысль понятнее, Эрик Швитцгебель и Джереми Побер активно прибегают к аналогиям.

Представьте кофейную чашку. Ее функция – держать в себе ароматный напиток так, чтобы было удобно пить. При этом совершенно не важно, сделана чашка из глины, стекла, камня или пластика. Точно так же сознанию совершенно все равно, заключено оно в мозг из плоти и крови, или спрятано в камне. Наконец: муха, птица, самолет. Все трое летают. Принцип полета разный, результат плюс-минус один. Была бы задача! – а способ природа найдет.

Шовинизм Homo sapiens

И ведь находит. Хотя человек, пишут авторы, привык мнить себя единственным разумным созданием на планете, это не так. Даже на Земле природа создала не один, а несколько путей, по которым сознание воплощается в тело.

Разве не разумны птицы? Они строят дома, попугаи осознанно общаются друг с другом, с людьми и другими животными, а воронам доступна довольно сложная математика. Годами ученые верили, что большой мозг – хороший мозг, и не понимали, как все это удается птицам с их крошечной головой. Оказалось, дело в особой компоновке нейронов. Теперь мы знаем, что наш, громоздкий и энергозатратный (25% всей энергии организма) мозг – возможно, не лучшее решение. Все чаще на страницах серьезных журналов пишут: если бы астероид не убил динозавров, Земля была бы населена разумными птицами и птеродактилями.

Но биологи находят признаки развитого интеллекта и у коров, и у свиней, у осьминогов, и у китов с дельфинами (список, кажется, бесконечен). И все они по-своему осознают себя, свой дом и свою планету.

Но во Вселенной около квинтиллиона планет, пишут авторы. Невероятно, чтобы разумная жизнь на них следовала «земному шаблону» при том, что на самой Земле никакого единого шаблона не существует.

Все более странный мир

Ограничься авторы такими рассуждениями, мы бы сказали им «спасибо» и вскоре забыли про статью. Ее ценность в том, что в работе дана впечатляющая сводка экспериментальных достижений, подкрепляющих мысли ученых.

Так, Нобелевский лауреат Фрэнсис Арнольд поместила бактерии Rhodothermus marinus в экстремальные условия, и те включили в состав себя кремний. Пока ученые спорят, существует ли не углеродная, а «каменная» жизнь, бактерии буквально оживляют камень. На спутниках Сатурна, писала Арнольд, кремний вполне может выступать вместо углерода.

Кстати о камнях: ученых давно интригует поведение кристаллов, которые растут, размножаются и в целом мало отличаются от «живых» бактерий. В свое время китайские исследователи присмотрелись к каплям жидкого металла (и у них – кристаллическая решетка), и пришли к выводу, что они вполне тянут на аналог белков.

А биолог Уильям Бейнс много лет пытается доказать, что вода – не единственный носитель жизни. Годятся даже метан, аммиак и серная кислота (привет Леониду Ксанфомалити). Только в таких средах сигналы передаются не через нейроны, а некими жидкими волнами внутри всех этих несимпатичных веществ. Мыслящий океан!