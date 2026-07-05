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В Германии нашли советскую пушку, которая стреляла по фашистам 0 88

В мире
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: пушка

В немецком городе Форст, расположенном в земле Бранденбург, специалисты службы по разминированию KMBD подняли из реки Ниса-Лужицкая советскую пушку времен Второй мировой войны, пишет Euronews.

Орудие обнаружили во время работ на водном пути вблизи границы с Польшей, примерно в 20 км от Котбуса. Речь идет о 76-миллиметровой советской пехотной пушке М1943.

По словам представителя KMBD Энрико Шника, пушка в целом хорошо сохранилась благодаря тому, что долгое время находилась в иле и песке реки.

"Я не припомню подобной находки в нашем регионе", – отметил он.

После извлечения орудие было транспортировано на площадку KMBD в Куммерсдорфе, где его, вероятно, утилизируют. Музейного хранения для находки пока не планируется.

Город Форст, который был почти полностью разрушен во время боев в апреле 1945 года, сегодня представляет собой небольшой муниципалитет с населением около 17 тысяч человек.

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#история #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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