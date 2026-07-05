Россия вряд ли будет участвовать в переговорах об окончании войны в Украине до февраля 2027 года, пишет FT со ссылкой на источник в Москве. Отмечается, что Путин ожидает захвата всего Донбасса до конца 2026-го.

Россия, скорее всего, не будет участвовать в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине до февраля 2027 года, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Москве, участвующий в обсуждениях по закрытым дипломатическим каналам.

Такой срок может быть связан с тем, что президент России Владимир Путин приказал армии захватить оставшуюся часть восточной Донецкой области до конца 2026 года. Об этом ранее заявлял глава Украины Владимир Зеленский, информацией также поделились с FT разные источники, знакомые с данными украинской разведки и общающиеся с российским лидером.

FT: Россия просит США добиться уступок со стороны Украины

Российская делегация ранее на мирных переговорах заявила американской стороне, что той необходимо добиться от Украины согласия на масштабные уступки, указывает газета со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, участвующих в обсуждениях. Собеседники газеты считают маловероятным возобновление трехсторонних переговоров с участием США до окончания лета.

Информацию об ожидании российской стороны уступок также подтвердил источник FT в Москве. "Предпочтительным вариантом для россиян пока остается сценарий, при котором американцы "преподнесут" им Украину. Они не намекают ни на какие уступки. Они продолжают повторять одни и те же цели... Их переговорная позиция фактически означает отсутствие какой-либо основы для переговоров", - сказал он.

Украина наносит удары дронами с "беспрецедентной интенсивностью"

FT пишет о "беспрецедентной интенсивности" ударов украинских БПЛА по российским регионам, которая привела к "самому серьезному топливному кризису за последние десятилетия" в РФ. Издание приводит данные польской аналитической группы Rochan Consulting о том, что в мае Киев нанес 16 успешных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) - это рекордный для одного месяца показатель. Всего же с начала 2026 года НПЗ в России подвергались атакам не менее 194 раз - это в 11 раз больше, чем в прошлом году.

По данным министерства обороны РФ, за первые полгода 2026 года над территорией России и оккупированными частями Украины было перехвачено почти 70 тысяч украинских беспилотников, при этом половина из них - в последние два месяца. Для сравнения: согласно статистике, в январе и феврале ежемесячно перехватывали не более шести тысяч дронов. Ссылаясь на эти данные, FT указывает, что увеличение числа задействованных в атаках дронов "создает беспрецедентную нагрузку на российскую систему ПВО, затрудняя защиту критических важных энергетических и военных объектов".

Отмечается, что важную роль в повышении точности ударов украинских беспилотников сыграли предоставляемые США разведданные. Вашингтон, в частности, помогал Киеву выбирать оптимальные маршруты для пролета дронов и обходить системы ПВО, рассказали FT высокопоставленные украинские чиновники. Кроме того, увеличить интенсивность ударов Украина смогла благодаря значительному увеличению объемов производства БПЛА, а также улучшению систем управления ими, рассказывает "Немецкая волна".