Америка празднует 250-летие своей независимости. Президент Дональд Трамп называет нынешний период началом «золотого века», напоминая об идеалах свободы, равенства и безграничных возможностей, провозглашенных 4 июля 1776 года. Однако многие американцы считают, что эти возможности доступны далеко не всем, сообщает NOS.

«Талант в нашей стране распределен равномерно. Возможности — нет», — говорит Патрик Салли, представитель благотворительной организации United Way в Канзас-Сити.

По его словам, даже соседние районы могут кардинально отличаться по уровню доходов, продолжительности жизни и жизненным перспективам.

«Многие семьи балансируют на тонкой грани. Одного неожиданного счета достаточно, чтобы вся жизнь пошла под откос», — отмечает он.

Американская мечта доступна не каждому

Небольшой город Реймор в штате Миссури считается типичным для Америки. Но и здесь разрыв между обеспеченными и малообеспеченными жителями весьма заметен.

О том, как непросто сводить концы с концами, хорошо знает мать-одиночка Бриана Уотсон, воспитывающая двоих детей.

«Мы все падаем», — напевает она, кружась по почти пустой гостиной с двухлетней дочерью. По ее словам, именно так можно описать всю ее жизнь — постоянные падения и попытки подняться.

Бриана всего месяц назад переехала в новую квартиру, однако мебели у нее по-прежнему почти нет.

«И в прежнем жилье ее тоже не было», — признается женщина.

Она работает из дома в компании по ремонту автомобильных стекол и получает вполне достойную зарплату, но этого все равно недостаточно.

«Я получала столько предупреждений об отключении коммунальных услуг, что даже стыдно говорить. Я буквально живу на краю финансовой пропасти», — рассказывает американка.

Работа есть, денег — нет

По данным правительства США, в 2024 году за официальной чертой бедности находились 10,6% американских семей.

Однако специалисты отмечают, что методика расчета практически не менялась десятилетиями и не отражает реальную ситуацию. В результате миллионы работающих американцев формально не считаются бедными, хотя с трудом оплачивают самые необходимые расходы.

По оценкам United Way, речь идет о 35–40% всех домохозяйств — почти о 55 миллионах семей.

«Счет из больницы или ремонт автомобиля могут привести к тому, что человек перестанет справляться с оплатой жилья», — объясняет Патрик Салли.

Рост зарплат не успевает за ростом цен

Дональд Трамп утверждает, что сегодня американцы зарабатывают больше, чем когда-либо прежде.

«Многие не понимают, что сейчас мы переживаем золотой век. Я говорю не только о богатых — обычные люди тоже получают рекордные доходы», — заявил президент накануне празднования 250-летия США.

Экономисты признают, что зарплаты действительно выросли, однако инфляция последних лет, пандемия COVID-19, война в Украине и конфликт вокруг Ирана существенно увеличили стоимость жизни.

«Людям ежедневно приходится выбирать: купить лекарства или продукты. Инфляция продолжает серьезно осложнять жизнь», — говорит Салли.

До бедности — один шаг

Это подтверждает и Крис Майерс, который раньше владел собственной мини-пивоварней. После закрытия бизнеса он вместе с супругой устроился на государственную службу.

«Среднестатистический американец сегодня гораздо ближе к бедности, чем к богатству», — считает он.

По его словам, расходы растут быстрее доходов, а Конгресс даже отказался повышать зарплаты федеральным служащим в следующем году.

«Мы не голодаем, но за те деньги, которые зарабатываем, могли бы жить гораздо лучше», — говорит Майерс.

Средний класс сокращается

За последние десятилетия американский средний класс заметно уменьшился. Если в 1971 году к нему относился 61% населения, то сегодня — около 51%. Одновременно выросла доля как малообеспеченных, так и наиболее состоятельных граждан.

Согласно исследованию Pew Research, шесть из десяти американцев считают, что лучшие времена страны уже позади. При этом 68% жителей США сохраняют оптимизм и надеются на лучшее.

Опрос Gallup также показывает, что более трех четвертей американцев по-прежнему считают, что к «американской мечте» стоит стремиться.

Для Криса Майерса эта мечта выглядит довольно просто.