Европейская комиссия готовит пакет предложений по реформированию процесса расширения Европейского союза. Инициатива разрабатывается на фоне активных дискуссий между государствами-членами и приближения Черногории к завершению переговоров о вступлении в ЕС.

По данным Euronews, в последние недели сразу несколько стран Евросоюза представили собственные предложения по изменению процедуры приема новых членов. В частности, пять из шести государств-основателей ЕС выступили за усиление механизмов контроля, которые должны предотвратить отступление новых членов от демократических стандартов и принципов верховенства права после вступления в Союз.

Кроме того, Германия и Франция предлагают развивать модель поэтапной интеграции стран-кандидатов в ЕС. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой создания статуса "ассоциированного членства" для Украины как одного из возможных этапов евроинтеграции.

Ожидается, что Европейская комиссия представит собственные предложения до саммита лидеров ЕС, который состоится в октябре. В Брюсселе рассчитывают вернуть себе ведущую роль в обсуждении будущего политики расширения.

По словам представителя Еврокомиссии, институт уже получил предложения от ряда государств-членов и ведет работу над собственной концепцией реформ.

Одной из ключевых целей изменений называют создание единых правил для всех кандидатов, чтобы не возлагать дополнительные требования исключительно на Черногорию, которая считается наиболее продвинутой страной-кандидатом на вступление в ЕС. В Брюсселе опасаются, что введение новых условий только для Подгорицы может быть воспринято как наказание за успешное продвижение по пути евроинтеграции.

Разработка новой политики расширения была запланирована еще в прошлом году, однако ее подготовка осложнилась после получения Украиной статуса страны-кандидата. Вопрос остается чувствительным для государств ЕС, поскольку дальнейшее расширение неизбежно повлияет на распределение полномочий, финансирования и механизмов принятия решений внутри Европейского союза.

Дополнительным фактором неопределенности являются предстоящие президентские выборы во Франции. Один из фаворитов кампании, лидер ультраправых Жордан Барделла, уже неоднократно заявлял о своем несогласии с возможным вступлением Украины в Европейский союз.