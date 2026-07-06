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Financial Times подсчитала, сколько раз украинские беспилотники атаковали российские НПЗ в 2026 году 0 59

В мире
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинский дрон

С начала 2026 года украинские беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы не менее 194 раз. По оценке Financial Times, интенсивность таких ударов значительно выросла по сравнению с прошлым годом и оказывает все более заметное влияние на российскую топливную инфраструктуру.

Газета Financial Times, ссылаясь на собственный анализ и данные польской аналитической группы Rochan Consulting, сообщает, что с начала года российские нефтеперерабатывающие предприятия подверглись как минимум 194 успешным атакам украинских беспилотников.

По подсчетам издания, это примерно в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее интенсивным месяцем стал май, когда аналитики зафиксировали 16 результативных ударов по нефтеперерабатывающим заводам — это самый высокий месячный показатель с начала года.

По данным Financial Times, статистика атак и перехватов свидетельствует не только об увеличении числа запусков беспилотников, но и о росте доли аппаратов, которым удается достичь намеченных целей.

Это говорит о том, что украинская кампания по ударам по российской энергетической инфраструктуре становится более масштабной и эффективной. Одной из ее целей считается создание дополнительных трудностей для топливного сектора России.

Собеседники издания связывают такую динамику сразу с несколькими факторами. По их мнению, Украина смогла существенно увеличить производство беспилотников большой дальности, наладить их серийный выпуск и повысить эффективность планирования операций.

Кроме того, Financial Times пишет, что важную роль сыграла поддержка американских разведывательных служб. По данным издания, они помогали определять оптимальные маршруты полета беспилотников, позволяющие обходить российские системы противовоздушной обороны.

Руководитель Евразийской программы Германского совета по внешней политике Стефан Майстер заявил газете, что Украина сумела добиться технологического прорыва в производстве дальнобойных беспилотников, что позволило значительно увеличить масштабы подобных операций.

Публикация Financial Times основана на аналитических оценках открытых данных и отражает выводы авторов исследования о динамике ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

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#Украина #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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