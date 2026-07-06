"Газпром" заключил с Минобороны РФ контракт о создании мобильных огневых групп для защиты объектов газоснабжения, сообщило "Эхо". Заключившие такой контракт не будут считаться военнослужащими.

Концерн "Газпром" подписал контракт с министерством обороны России о создании мобильных огневых групп, которые будут заниматься "патрулированием и защитой объектов газоснабжения". Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило издание "Эхо", изучившее документы российской энергетической госкомпании.

Контракт предусматривает не полноценную военную службу, а пребывание в мобилизационном резерве. Это позволяет совмещать участие в мобильных огневых группах с основной работой: на период прохождения военных сборов за заключившими контракт сотрудниками сохраняют их рабочее место.

Желающие служить в группах должны пройти медкомиссию, "тщательный отбор" и двухмесячное обучение. По условиям контракта им полагается средняя зарплата и допвыплаты от Минобороны: за пребывание в резерве, за участие в военных сборах и надбавку за непрерывное пребывание в резерве, если человек числился там более трех лет. Кроме того, выплачивается ежемесячная компенсация от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах, следует из документов.

Контракт заключается на три года

Как отмечает "Эхо", подписавшие контракт не считаются действующими военнослужащими. При этом во время сборов их могут привлекать "для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения", но "только на территории региона, в котором был заключен контракт".

Кроме того, в документах сказано, что первый контракт подписывается на три года, последующие можно заключить на три года, пять лет или меньший срок, если резервист достигает возрастного порога. Предельный возраст для рядовых и прапорщиков составляет 52 года, для младших офицеров - 57 лет, для старших офицеров - 62 года.

Вероятная связь "Газпрома" с ЧВК "Поток" и "Факел"

В феврале 2023 года украинская разведка сообщила, что "Газпром" якобы создал собственную частную военную компанию (ЧВК). Такой вывод Украина сделала после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением разрешил компании создать частную охранную организацию. Однако, по данным британской газеты The Financial Times, набор "добровольцев" для участия в войне в компании начался еще в августе 2022 года. Речь идет о неких "ЧВК" "Поток" и "Факел". Судя по публикациям СМИ и видео самих военных, фактически эти "ЧВК" подчиняются структурам Минобороны России.

В апреле 2023 года Евгений Пригожин, на тот момент возглавлявший ЧВК "Вагнер" подтвердил, что созданные в "Газпроме" ЧВК якобы участвуют в войне. В получасовом репортаже он активно критиковал создателей других группировок, обвинял их в отсутствии подготовки, обмундирования и профессиональных кадров.

Связь "ЧВК Поток" и "ЧВК Факел" с "Газпромом" косвенно подтверждалась и другими источниками - об этом рассказывал российский военнопленный на видео, опубликованном в минувшем апреле. Мужчина представился уроженцем Оренбурга Александром Ткаченко. Русская служба BBC нашла его страницу в соцсети "ВКонтакте", где в качестве места работы была указана компания "Газпром добыча Оренбург". Издание также нашло некролог погибшего на войне, в котором в качестве места службы был указан "отряд "Поток" (Газпром)".